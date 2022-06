Législatives : à Voiron, 60 électeurs privés de vote, arrivés après l'heure de fermeture du bureau

Les bureaux de vote ont fermé à 18h et pas à 19h comme pour l'élection présidentielle

Environ 60 habitants de Voiron (Isère) se sont retrouvés privés de vote pour le premier tour des élections législatives, ce dimanche 12 juin, à Voiron (Isère). Ils se sont présentés entre 18h et 19h au bureau de vote du Grand Angle, pensant que la fermeture était à 19h. Sauf qu'elle était une heure plus tôt, à 18h. Ils se sont donc retrouvés devant une porte fermée.

Un changement d'horaires par rapport à la présidentielle

Une erreur sûrement liée aux changements d'horaires entre les deux élections de cette année. En effet, les bureaux de vote ont bien fermés à 19h, une heure plus tard donc, pour l'élection présidentielle en avril dernier. Pour ça, la ville de Voiron avait demandée une dérogation pour fermer ses bureaux plus tard. Une dérogation qui a été refusée cette fois par la Préfecture raconte le directeur de cabinet du maire Anthony Peres. Un refus qu'il regrette, et que la Préfecture explique par "un souci de cohérence, il faut une fermeture soit à 20h soit à 18h".

Des bureaux qui, attention, fermeront de nouveau à 18h et pas à 19h à Voiron pour le second tour des élections législatives dimanche prochain, le 19 juin.