Législatives - 2nd tour : l'abstention toujours plus forte dans les Pyrénées-Orientales

Elle avait déjà été forte dans les Pyrénées-orientales pour le premier tour et elle s'est accentuée pour le second. Moins d'un Catalan sur deux a voté, le département est dans la moyenne nationale.

Il n'y a pas que le soleil qui a démotivé les électeurs à prendre le chemin des urnes mais il a certainement accentué le phénomène, il y avait plus de monde sur les plages que dans les bureaux de vote. Certains ont pu faire les deux, se baigner ou bronzer après avoir voté. D'autres n'étaient même pas au courant qu'il y avait une élection ce dimanche (reportage ci-dessus à Sainte-Marie et au bas-Vernet à écouter).

Mais il y a bien évidemment d'autres explications à cette forte abstention. Dans le quartier du Bas-Vernet à Perpignan, le très faible taux de participation du premier tour a été confirmé : 79 % d'abstention dans certains bureaux ! Pour Anabelle Brunet, maire adjointe du quartier : "la sociologie du quartier fait que le ramadan a un gros impact sur le vote. Sur ce bureau de vote on a 95% des habitants de HLM, la population musulmane est très représentée."

18.000 personnes de plus n'ont pas voté

L'abstention était déjà forte au premier tour à 50,8%, elle est de 56,2% au second tour.Comme il y a deux semaines, c'est sur la première circonscription que le taux a été le plus fort : 59,3% pour le deuxième tour, 53% au premier. Cette fois-ci, c'est dans la deuxième qu'elle a été la moins forte pour le duel annoncé serré entre Louis Aliot et Christine Espert, mais ce sont tout-de-même 54,4% des électeurs qui ne se sont pas déplacés.

Au total, ce sont plus de 18.000 personnes supplémentaires sur tout le département qui ne sont pas déplacées aux urnes par rapport au premier tour. La hausse de l'abstention entre les deux tours confirme la hausse de l'abstention enregistrée les dernières années sur les élections législatives.

Présidentielle et Législatives dans les Pyrénées-Orientales : évolution de l'abstention depuis 2002

