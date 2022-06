Législatives - Accord de législature, dissolution, référendum : quelles sont les options d'Emmanuel Macron ?

Alors que la coalition présidentielle n'a obtenu qu'une majorité relative à l'issue des élections législatives, certains pointent la difficulté qu'aura Emmanuel Macron pour gouverner et faire appliquer ses réformes. D'autres tempèrent. Le second tour est en effet un revers pour le chef de l'État. Le camp macroniste se retrouve à 245 fauteuils, loin de la majorité absolue à 289 sièges. Il devra composer avec la Nupes, première force d'opposition, ayant obtenu 131 sièges, suivi du groupe RN et ses 89 députés, une percée historique. Le groupe Les Républicains lui, obtient 61 députés. Concrètement, que peut-il se passer à l'Assemblée nationale ?

Un accord de législature

L'un des scénarios est un accord de législature avec l'opposition, et l'un des seuls groupes semblant à même de pouvoir accepter serait celui des Républicains, qui dispose de 61 députés. Concrètement, la coalition présidentielle a besoin de la majorité absolue de 289 sièges pour faire voter facilement ses lois et réformes. Or ils n'en ont obtenu que 245 à l'issue du second tour. En s'alliant à un autre groupe, LR en l'occurrence, Emmanuel Macron obtiendrait cette majorité absolue, mais il devrait faire des concessions : accepter par exemple des membres Les Républicains dans son gouvernement, ou des changements émanant de LR dans les projets de loi.

Christian Jacob, président des Républicains, a toutefois assuré dès dimanche que son parti resterait "dans l'opposition". "Pour l'instant, ils ferment la porte, mais cela peut évoluer", explique à l'AFP le politologue Pascal Perrineau. "Ils vendront cher leur soutien", "on le verra déjà dans la composition du gouvernement", qui doit être complété après le second tour, et "éventuellement dans le changement de la personne de Premier ministre", renchérit Emiliano Grossman, professeur associé à Sciences Po. Les LR pourraient cependant se partager sur leur ligne, les uns comme Jean-François Copé plaidant pour passer un pacte de gouvernement, d'autres voulant rester indépendants.

Des accords au cas par cas

Cette solution consiste à gouverner en cherchant des alliances au cas par cas, selon les projets de lois. "Sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron pourrait, par exemple, s'appuyer sur LR qui y est favorable", affirme à l'AFP Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'université Panthéon-Sorbonne. "Pour la transition écologique, il pourrait s'appuyer sur les divers gauche et casser la Nupes" en cherchant les voix des écologistes qui font partie de l'alliance de gauche, souligne le constitutionnaliste. "Le cas par cas, c'est possible mais pas facile", nuance Pascal Perrineau pour qui la macronie "n'a pas forcément le compromis dans les gênes".

Forcer la main de l'Assemblée

Pour Emmanuel Macron, une alternative consisterait à gouverner en minorité, comme cela a été le cas avec Michel Rocard à Matignon de 1988 à 1991. Le chef du gouvernement avait alors utilisé à 28 reprises de l'article 49-3 de la Constitution qui permet au gouvernement de faire adopter un texte sans le soumettre au vote de l'Assemblée nationale. Depuis 2008 cependant, le recours au 49-3 a été sévèrement restreint : il ne peut s'appliquer qu'aux budgets et à un texte de loi par session parlementaire. Autre arme constitutionnelle, le vote bloqué via l'article 44.Il permet de demander au Parlement de se prononcer sur tout ou partie d'un texte en ne retenant que les amendements acceptés par le gouvernement. Il peut être utilisé en cas d'obstruction des oppositions par exemple.

Le référendum

C'est une autre piste pour contourner le Parlement. "L'article 11 de la Constitution permet d'organiser des référendums sur toutes les questions relatives à la politique économique, sociale et environnementale du pays", souligne Dominique Rousseau. "On peut très bien imaginer qu'Emmanuel Macron fasse voter la loi sur le pouvoir d'achat par référendum", ajoute-t-il, tout en soulignant qu'il s'agit aussi "d'une arme à double tranchant", les votants n'approuvant pas forcément cette façon de contourner leurs élus.

La dissolution

Autre arme à double tranchant : la dissolution de l'Assemblée nationale pour provoquer de nouvelles élections et tenter d'obtenir la majorité absolue. C'est l'un des pouvoirs du président de la République prévu par l'article 12 de la Constitution. Mais c'est une ption dangereuse. Selon Dominique Rousseau : "une fois qu'il dissout, il ne peut pas dissoudre une nouvelle fois pendant un an". "Constitutionnellement, il pourrait donc dissoudre dans les jours qui viennent, mais politiquement, ce serait très dangereux", prévient-il. "Ce serait même un suicide politique compte tenu de l'antimacronisme qu'il y a dans le pays", renchérit Pascal Perrineau. Le risque en effet est de se retrouver avec une opposition encore plus forte si de nouvelles élections ont lieu, comme en 1997 quand Jacques Chirac avait dissout l'Assemblée et s'était retrouvé en cohabitation avec la gauche.

Une solution qui paraît peu probable pour l'instant, aux dires des élus macronistes. "Non, ce n'est pas prévu, au moment où je vous parle" a assuré sur France Inter la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire. "Aujourd'hui, envoyer comme message aux électeurs : 'On a bien compris votre message donc on recommence' aurait quelque chose d'iconoclaste", a estimé de son côté le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, sur franceinfo, "Ça reste toujours une possibilité constitutionnelle", a-t-il reconnu, "mais quand vous avez un résultat comme celui d'hier, personne ne comprendrait, me semble-t-il qu'aujourd'hui, ou demain matin, on décide de dissoudre l'Assemblée nationale".