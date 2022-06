Législatives : Adrien-Laurent Bernelle sonne l'heure de la "Reconquête !" dans la 1re circonscription du Cher

Cet ingénieur en énergie vit dans le Sancerrois. Il se définit comme conservateur et veut défendre l'identité française. Adrien-Laurent Bernelle est le candidat Reconquête ! sur la première circonscription du Cher (Bourges/Sancerre/Aubigny sur Nère). sous les couleurs du parti d'Eric Zemmour.

Avec une candidate RN également présente, Adrien-Laurent Bernelle, novice en politique, sait qu'il sera très difficile d'être présent au second tour. Il compte néanmoins sur certaines idées comme le renforcement du nucléaire ou la fin de l'obligation vaccinale, portées par son mouvement pour convaincre.

Sa vision de la santé

Le candidat Reconquête ! se démarque sur les questions de santé. Contrairement à d'autres candidats, Adrien-Laurent Bernelle ne propose pas de réguler l'installation des médecins, mais plutôt d'améliorer l'incitation à s'installer dans les déserts médicaux : "On attire les médecins en Berry en revalorisant les salaires dans les hôpitaux. Cette revalorisation est rendue possible par la redirection de budgets des strates administratives des structures hospitalières vers le terrain et les soins. Nous voulons par exemple supprimer les agences régionales de santé. Je propose que l'état recrute avec des conditions avantageuses évidemment, des médecins pour les nommer dans les zones désertées et donc en Berry. Ils viendront chez nous car de plus en plus de français aspirent à vivre loin des villes pour profiter de la nature et de conditions de vie plus favorables. L'accès à la propriété y est par exemple plus facile et il y a plus de chaleur humaine dans nos territoires."

Le tract de campagne d'Adrien-Laurent Bernelle © Radio France - Michel Benoit

Des propositions pour le secteur énergétique

Cet ingénieur en énergie a des propositions très concrètes sur le prix de l'essence et les éoliennes : "Sur l'essence, je pense qu'il faut que la TIPP joue son rôle d'amortisseur et non plus de taxe qui s'ajoute aux 100.000 taxes que nous payons déjà en France. Il faut qu'elle retrouve son rôle de taxe flottante qui pourrait absorber les pics. Concernant les éoliennes, c'est clair et net, on ne doit plus en construire, ni d'éoliennes terrestres, ni d'éoliennes off-shore. C'est très difficile à gérer en termes d'équilibre d'électricité sur le réseau, de par leur caractère intermittent. Elles sont forcément adossées à de la production d'énergie de type thermique classique qui génèrent du gaz à effet de serre comme le CO². Je n'ai même pas besoin de rappeler les nuisances visuelles et sonore, l'impact sur la faune et le problème de leur démantèlement. Une éolienne, c'est un bloc de 1000 tonnes de béton et leur démontage sera à la charge des propriétaires des parcelles." Le parti d'Eric Zemmour propose en contrepartie de renforcer le parc de production d'énergie nucléaire.