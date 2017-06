Législatives - A Aix-les-Bains Dominique Dord est menacé par la jeune candidate de LREM

Le député-maire Les Républicains d'Aix-les-Bains Dominique Dord accuse un retard de 1 800 voix sur la candidate La République en Marche Typhanie Degois, novice en politique. Dimanche pour le second tour, le poids des abstentionniste sera décisif.

Dans la 1re circonscription de la Savoie (celle d’Aix-les-Bains et de l'avant-Pays savoyard), les électeurs ont sélectionné deux candidats pour le second tour des législatives: Typhaine Degois, juriste de 24 ans, candidate La République en Marche qui a obtenu 33,75% des voix, et Dominique Dord, 57 ans, député Les Républicains depuis 1997 et maire d'Aix-les-Bains depuis 2001, avec 29,51% des voix.

"Ca ne peut pas être une majorité monocolore ", argumente Dominique Dord, candidat LR

Pour Dominique Dord, les 10 000 voix du premier tour qui manquent par rapport au scrutin de 2012 sont les voix des abstentionnistes, ce sont eux qu'il veut convaincre d'ici le second tour. Le député-maire dit avoir entendu le message des électeurs qui demandent une autre façon de faire de la politique.

Celui qui a annoncé au moment du vote de la loi sur le non-cumul des mandats qu'il renoncerait à son mandat de maire en cas de réélection à l'Assemblée nationale souligne néanmoins qu'il y a un intérêt à avoir un mandat local quand on est député.

"Soit les gens restent chez eux ou vont à la pêche et probablement je serai battu, soit il y a un sursaut des électeurs" , dit Dominique Dord avant le second tour dimanche prochain Copier

"Je sais bien que je ne sais pas tout sur tout ", reconnait Typhanie Degois, candidate LREM

Au lendemain du premier tour, la candidate de LREM Typhanie Degois, benjamine des candidats macronistes, est repartie en campagne à la rencontre des artisans et des commerçants d'Aix-les-Bains. Elle est en avance sur son opposant sur la circonscription, mais sur la ville-centre, elle accuse un retard de 400 voix. "Je ne sais pas tout sur tout", admet la candidate qui met quand même en avant sa formation de juriste. Lors du tractage hier, elle promettait la mise en place de "comité citoyens " dans les cantons pour critiquer et proposer...