Législatives : Alain Juppé ne viendra pas en Dordogne pour ne pas "attiser des divisions regrettables"

Alain Juppé ne viendra tout simplement pas en Dordogne. Le maire de Bordeaux l'a annoncé dans un communiqué ce lundi matin, trois jours après l'annonce de sa visite. Il ne veut pas "attiser des divisions regrettables."

Alain Juppé ne viendra pas en Dordogne. Un point c'est tout. Le maire de Bordeaux "ne veut pas attiser des divisions regrettables", a-t-il annoncé dans un communiqué ce lundi matin. Alain Juppé devait venir à Sarlat pour montrer son soutien à son ami Jean-Jacques de Peretti, candidat libre aux élections législatives dans la quatrième circonscription mais aussi rendre visite à la candidate LR dans le Nontronnais, ce mercredi, Isabelle Hyvoz.

►► LIRE AUSSI : Législatives en Dordogne : Alain Juppé ne viendra pas soutenir Jean-Jacques de Peretti à Sarlat

"L'annonce de cette rencontre a provoqué de vives réactions de la part des responsables de la fédération LR. Je ne veux pas attiser des divisions regrettables." - Alain Juppé, maire de Bordeaux.

Finalement il n'y aura rien de tout ça puisque l'annonce de cette visite a provoqué "de vives réactions chez les responsables de la fédération LR" de Dordogne,selon le maire de Bordeaux. De son côté, le vieil ami d'Alain Juppé, Jean-Jacques de Perreti avait estimé "détestable et d’un autre temps ces méthodes et cette façon de concevoir la politique de la part de personnes aspirant à exercer des responsabilités" dans un communiqué de presse daté du dimanche 28 mai.

En face Jérôme Peyrat, le candidat investi par le parti Les Républicains dans le Sarladais Jérôme Peyrat assure qu’"il n’y avait aucune menace d’aller chahuter" sa visite. Pourtant ce lundi, elle est définitivement annulée et c'est la candidate LR , Isabelle Hyvoz qui en paie les pots cassés. Le maire de Bordeaux a quand même rappelé qu'il soutenait les candidats LR-UDI, même si l'UDI de Dordogne a rompu le pacte électoral LR/UDI pour les législatives.

►► LIRE AUSSI : A deux semaines de la primaire de la droite et du centre, Alain Juppé en campagne en Périgord

Il y a 17 candidats dans la 4ème circonscription : Émilie Chalard et Luis Gonzalo Ferreyra (La France Insoumise), Marc Jutier et Alexis Hortobagyi (Fraternité citoytenne), François Coq et Moya Lemoine (Europe Ecologie Les Verts), Florence Joubert et Patrick Laflaquière (Front national), Nécati Yildirim et Wilfried Menanteau (Lutte ouvrière), Jean-Michel Toulouse et Bastien Durand (ParDem), Stéphane Roudier et Marie-Émilie Pasquer (Partit Occitan), Jacqueline Dubois et Daniel Reynet (La République en arche), Joëlle Montupet Xavier Magne (Parti communiste), Cécile Faucher et Pascale Lotteau (Union populaire républicaine), Edwige Gorisse et Émile Pagura (Nouveau Centre), Nathalie Manet-Carbonnière et Jean-Marie Salevetat (Sans étiquette), Jean-Jacques De Peretti et Cécile Dulon (Sans étiquette), Thomas Michel et Aude Liquière (Sans étiquette), Jérôme Peyrat et Nathalie Fontaliran (Les Républicains), Chrystelle Chambon et Géraldine Da Cunha (Mouvement 100%) et Benjamin Delrieux et Mireille Volpato (Parti Socialiste).