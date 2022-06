Législatives : Albane Branlant, candidate dans la Somme veut prioriser "l'accès des ruraux en fac de médecine"

"Je veux mettre en place une discrimination positive pour les étudiants ruraux en études de médecine", propose Albane Branlant ce mercredi sur France Bleu Picardie. La candidate Ensemble ! aux législatives dans la troisième circonscription de la Somme, fait de la lutte contre les déserts médicaux sa priorité, et propose notamment de favoriser l'entrée des étudiants issus de territoires ruraux en études de médecine.

La candidate l'explique, les effets de l'augmentation du nombre de places en université de médecine vont encore se faire attendre : "on entre dans le creux de la vague, on a beau avoir augmenté de 22% le nombre d'étudiants en médecine entre 2017 et 2022, les études durent 10 ans."

Elle propose donc une "discrimination positive" pour les jeunes ruraux qui veulent s'inscrire en étude de médecine. "Faire en sorte que les jeunes du Vimeu, du Ponthieu puissent accéder plus facilement aux études de médecine", pour qu'ils "reviennent s'installer sur leur territoire".

Retrouvez son interview en intégralité