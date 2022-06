Législatives : Alex Charpentier, 23 ans, se lance pour la Nupes

Militant socialiste de 23 ans, Alex Charpentier est conseiller municipal à Bourges. Céline Madrolle, adjointe au maire de Bourges et candidate à deux reprises sur cette circonscription qui va de Bourges jusqu'à Sancerre, se présente comme suppléante. Ce sera donc le baptême du feu pour Alex Charpentier : "Y'a pas d'âge pour commencer" explique-t-il. "C'est évident, il faut aussi des jeunes à l'Assemblée. Pour être élu, je mise sur l'espoir à gauche. Je suis celui qui peut battre le candidat d'Emmanuel Macron. Il faut battre le candidat de l'extrême libéralisme et il faut faire le rassemblement de ceux qui ne veulent pas donner les pleins pouvoirs au Président de la République pour le deuxième tour. Le député sortant a démontré qu'il était le représentant du gouvernement dans le territoire mais ce que les Français veulent et ce que je leur propose, c'est d'être leur représentant à l'assemblée nationale pour porter leurs combats et leurs idées. On a tous été méprisés à un moment par le Président de la République et on n'a jamais entendu de désaccord du député sortant."

Une machine à voter dans un bureau de vote de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Parmi les propositions d'Alex Charpentier, l'obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux : "L'instauration d'une obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux doit être une priorité. On a vu les limites des mesures incitatives déployées depuis des années. Cette campagne va me permettre de me faire connaître. A 23 ans, on ne peut pas être connu partout surtout sur une circonscription aussi vaste."

Les autres candidats en lice : le députe sortant, François Cormier-Bouligeon (Ensemble), Julie Apricéna (RN), David Dallois (LR), Adrien-Laurent Bernelle (Reconquête), et Sylvie Cerveau pour Lutte Ouvrière.