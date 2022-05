Législatives : après EELV, l'insoumis normand Maxima Da Silva espère un accord plus large à gauche

"On a plus de 85% des sympathisants de gauche qui nous demandent de s'allier, il était de notre responsabilité de discuter ensemble et de chercher à avoir cet accord", assure Maxime Da Silva, le porte-parole de l'Union populaire dans la région, invité de France bleu Normandie, ce lundi 2 mai, au lendemain de l'accord trouvé pour les élections législatives entre LFI et EELV.

On a ouvert les bras

"On voit aujourd'hui que ces accusations de volonté hégémonique de la France insoumise et de l'Union populaire, finalement, ne valaient rien, poursuit l'insoumis. Aujourd'hui, on a ouvert les bras et si nous n'avions pas respecté nos partenaires, nous n'aurions pas eu d'accord."

"Il y a cinq ans, huit circonscriptions sur dix étaient à gauche dans le département [de la Seine-Maritime], donc on peut espérer que de nombreuses circonscriptions soient de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, le soir du 19 juin, et s'il y a des candidats écologistes dedans, je m'en réjouirais", affirme Maxime Da Silva.

Entretien avec Maxime Da Silva, porte-parole de l'Union populaire en Normandie Copier

Si l'union s'élargie aux communistes et aux socialistes, les candidats déjà en campagne vont devoir se retirer, selon lui. "Soit ils se retirent et fond bloc autour des candidats de la Nouvelle union populaire, soit ils continuent dans l'hypothèse de la division de la gauche mais je crois que les électeurs les sanctionneront sévèrement dans les urnes", conclut l'insoumis.