Législatives : au lendemain de l'élection de Macron, la bataille est bel et bien lancée

Le second tour de l'élection présidentielle passé, tous les partis se sont remis au travail lundi pour préparer les élections législatives des 11 et 18 juin. Emmanuel Macron espère transformer l'essai, ses opposants vont tout faire pour que le président élu n'ait pas la majorité parlementaire.

Les tractations pour les élections législatives des 11 et 18 juin ont repris dès dimanche soir, immédiatement après l'annonce des résultats du second tour de l'élection présidentielle et la victoire d'Emmanuel Macron. Et elles ont repris de plus belle lundi, journée marquée par plusieurs décisions ou annonces importantes en vue du prochain scrutin auquel les Français sont appelés à participer.

Des candidats partout et un nouveau nom pour En Marche!

Le mouvement fondé par Emmanuel Macron a décidé d'allonger son nom pour se lancer dans la bataille des législatives : En Marche! va devenir "La République en marche", a annoncé lundi le secrétaire général du mouvement, Richard Ferrand. Il promet qu'il y aura un candidat de sa formation dans chacune des 577 circonscriptions et que leurs noms seront connus "avant jeudi 11 mai à midi". Catherine Barbaroux devient par ailleurs présidente par intérim d'En Marche!, en remplacement d'Emmanuel Macron, qui a démissionné au lendemain de sa victoire à l'élection présidentielle.Dès dimanche soir, depuis l'esplanade du Louvre, le président élu a demandé à ses partisans de se mobiliser pour le scrutin des 11 et 18 juin, afin de former une "majorité de changement".

Chez Les Républicains, préserver l'unité pour imposer la cohabitation

Le gouvernement, constitué dans une semaine, donnera aussi le ton. Emmanuel Macron doit "impérativement tendre la main" et adresser des "gestes" aux électeurs de la droite et du centre, a estimé l'ancien ministre Bruno Le Maire (LR), qui a fait une offre de service dès dimanche soir. Il s'est attiré les foudres de François Baroin, qui mène la campagne de la droite et du centre pour les législatives et cherche à préserver l'unité de sa famille, dans l'espoir d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron.

Considéré comme "'ministrable" sous l'ère Macron - notamment depuis sa rencontre avec le président élu début avril à Nice alors qu'il était encore en campagne - Christian Estrosi a fait part lundi soir de sa volonté de s'engager pleinement dans le combat des législatives en marge de l'annonce de sa démission de la présidence du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur afin de redevenir maire de Nice. "Ma seule ambition c'est de servir ma ville et ma région, pas d'entrer au gouvernement", a assuré l'élu LR.

Toujours dans les rangs du parti Les Républicains, on a appris lundi que le député et ancien ministre de l'Éducation Luc Chatel ne se représentera pas aux élections législatives des 11 et 18 juin au nom du "renouvellement". C'est ce que rapporte le service politique de franceinfo.

Les doutes du Front National

Au Front national, où l'on visait en fin de semaine dernière "un groupe extrêmement important comme première opposition" à l'Assemblée, les craintes montent après le score décevant de Marine Le Pen, qui entend mener ce nouveau "combat", mais n'a pas encore annoncé clairement si elle serait candidate, à Hénin-Beaumont ou ailleurs. Elle avait échoué de peu en 2012 dans la circonscription nordiste.

Nouvelle tentative d'accord entre le PCF et La France insoumise

De l'autre côté de l'échiquier, Jean-Luc Mélenchon, fort de ses sept millions d'électeurs au premier tour, a considéré qu'"une nouvelle majorité parlementaire est possible autour de nous" pour "rompre avec le passé". Mais le leader de La France insoumise ne fait aucune alliance à gauche pour atteindre ce but. Lundi, le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, s'est déclaré "inquiet" des réticences de La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon à passer un "accord large" avec son parti pour aller ensemble aux élections législatives. "Je vais renouveler mon appel pressant à ce que nous allions ensemble à la bataille des législatives et aujourd'hui ce n'est pas fait", a-t-il déclaré sur Cnews.

"Nous voulons un accord large, national, qui nous permette (...) d'aller ensemble aux élections législatives", a-t-il affirmé, évoquant "beaucoup de réticences du côté des dirigeants de La France insoumise". "Ce serait un terrible gâchis. Ensemble nous pouvons gagner des dizaines et des dizaines de députés, voire plus de cent, beaucoup plus. Divisés, nous allons perdre nos chances dans beaucoup de circonscriptions", a-t-il estimé.

Bureau national du PS mardi

Chez les socialistes, un bureau national du parti est prévu mardi, dans un climat de division. Si Benoît Hamon a appelé de ses voeux un "rassemblement" de la gauche pour les législatives, mélenchonistes compris, le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll veut "travailler avec Emmanuel Macron". Là aussi, la vague En Marche! risque de briser une unité désormais de façade.

