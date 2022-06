Législatives au Pays basque : 1981, Jean-Pierre Destrade, porté puis lâché par le PS

Quelques jours avant le premier tour des législatives, France Bleu Pays Basque se penche sur certaines élections marquantes de la Ve République. Focus sur Jean-Pierre Destrade, porté puis lâché par la vague rose.

En 1981, l’avenir de Jean-Pierre Destrade semble radieux. Il est élu député à 40 ans, avec déjà une longue pratique de la politique. En 1961, il est vice-président de l’Unef, le syndicat étudiant. Il soutient François Mitterrand dès 1965. Et se fait logiquement porté par la vague rose qui suit l’élection présidentielle.

En 1995, la vie n’est plus rose pour l’ancien député. En janvier, le député biarrot est arrêté et écroué, soupçonné d’escroquerie et d’abus de biens sociaux. Au bout de 8 mois il avoue par écrit avant d'être libéré. Lui soutient que ce système de rétrocommission profitait uniquement au PS. Lui est finalement condamné mais ses camarades socialistes sont blanchis. En 2007, il se retire de la vie politique.Gravement malade, il décède en 2013.