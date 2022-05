Législatives en Dordogne : le PS n'aurait aucune circonscription dans l'accord avec la France Insoumise

La France insoumise et le parti socialiste ont conclu un accord de principe en vue d'une union de la gauche pour les législatives. Dans l'accord ,aucune des quatre circonscriptions de Dordogne ne figure dans la liste des 70 circonscriptions réservées au PS.

C'est une grosse surprise dans un département historiquement socialiste. Ce mercredi après-midi, la France Insoumise et le parti socialiste ont signé un accord de principe en vue des législatives de juin prochain. Selon RMC Info le PS aurait obtenu 70 circonscriptions dans ses négociations avec la France insoumise. L'accord et la liste des circonscriptions doivent encore être validés par le Conseil national du PS, demain. Et selon le document, aucune des quatre circonscriptions de Dordogne ne figure dans la liste des 70 circonscriptions réservées au PS.

Les candidats socialistes périgourdins vont-ils se maintenir ?

Ce mercredi soir, les candidats socialistes ne souhaitent pas réagir. Dans la deuxième circonscription, le bergeracois, Christophe Cathus explique qu'il " préfère attendre de savoir si l'accord est définitivement validé par le PS avant de s'exprimer". Mais le conseiller régional qui a déjà brigué plusieurs fois l'investiture lors des élections précédentes pourrait être tenté de passer outre l'accord. Il poursuit en tous cas sa campagne puisqu'il tient une réunion publique ce mercredi soir à Bergerac en présence de Germinal Peiro, président socialiste du conseil départemental, et de Serge Mérillou, sénateur socialiste de la Dordogne. Même chose pour Christian Teillac, candidat dans la circonscription de Sarlat qui inaugurait hier soir sa permanence. Martial Peyrouny, le candidat de Périgord vert, soutenu par le PS mais qui a rendu sa carte il y a six ans pourrait également faire de la résistance. Dans la circonscription de Périgueux, Florian Vadillo est dans une position plus délicate en tant que secrétaire national du PS. Il espérait d'ailleurs être investi sur la 1ère circonscription après l'accord PS/LFI.

La Dordogne département historiquement socialiste

Dans un département où le parti socialiste a un poids politique historique, cet accord, s'il est entériné, va avoir du mal à passer. Il y a dix ans, en 2012, trois des quatre circonscriptions étaient détenues par des socialistes. Le PS est encore très implanté localement. Il est ultra majoritaire au conseil départemental depuis plusieurs décennies. Germinal Peiro, son président, a lui même été député du sarladais pendant 20 ans. La maire de Périgueux, la préfecture de la Dordogne, Delphine Labails, est socialiste. Le président de la Communauté d'agglomération de Bergerac, Frédéric Delmarès également. Celui qui est aussi vice-président du conseil départemental et qui se présente comme un social démocrate " ne se reconnait pas dans cet accord ", notamment en ce qui concerne l'Europe. " C'est contraire à nos valeurs" estime-t-il. Il pourrait bien ne pas être le seul socialiste périgourdin à tenir cette position.