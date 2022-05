Législatives : Aurélien Pradié (LR) candidat à sa succession dans le Lot, "pas une affaire d'étiquette"

Il vient d'avoir 36 ans et incarne le renouveau de la droite, la droite chiraquienne, la droite sociale. Lui qui a fait du handicap l'un de ses chevaux de bataille, poussé par la tragédie familiale. Aurélien Pradié n'a a priori pas grand chose en commun avec Eric Ciotti, Julien Aubert voire en Occitanie avec Brigitte Barèges ou Bernard Carayon, ces tenants d'une droite dure, proche parfois des idées de Marine Le Pen ou Eric Zemmour. Pourtant, l'ancien maire de Labastide-Murat fait partie, comme ces derniers, de ceux qui ne veulent pas se fondre dans la macronie. Après avoir soutenu Valérie Pécresse jusqu'au bout, le secrétaire général des Républicains se lance dans la bataille des législatives, convaincu que l'ancrage local, la personnalité transcendent la question partisane. Espérant en clair que l'échec cuisant de LR à la présidentielle n'enraie pas sa cote de popularité dans son Lot natal. Interview.

Vous êtes candidat pour un deuxième mandat dans le Lot. Il y a cinq ans, vous aviez été élu de peu. Aujourd'hui, vous avez une autre stature. Comment abordez-vous cette campagne ?

"Comme une candidature de Lotois parmi les Lotois. Je considère que la mission du député et la campagne des législatives n'ont rien à voir avec la campagne présidentielle. C'est une autre étape qui s'engage. Le choix d'un député, c'est un choix plus personnel. Alors évidemment, les Lotois ont appris à me connaître, à voir comment se comporter, les combats que je menais. Mais il y a aussi une histoire plus personnelle entre un député et les électeurs d'un territoire rural comme le Lot. Pour moi, c'est une aventure très intime, en fait avec les électeurs, beaucoup plus que l'élection présidentielle qui pour moi, est une autre élection.

Quel est votre programme des prochaines semaines ?

Je suis l'essentiel de mon temps dans le Lot depuis longtemps. Je suis un enfant du pays et je ne considère pas l'engagement politique sans le Lot. Désormais, je vais y passer encore plus de temps puisqu'on ne travaille plus à l'Assemblée nationale durant cette période de suspension. Je vais aller voir 10 .000 personnes, j'ai 10.0000 maisons à faire en porte-à-porte dans le département. J'aurai aussi des réunions publiques et je vais continuer à faire mon boulot de député. Je pense que c'est la meilleure manière de convaincre les Lotoises et les Lotois de me faire confiance pour les défendre durant cinq ans encore.

J'ai toujours eu des électeurs de gauche

Que vous inspire en ce moment les tractations à gauche, entre le PS et LFI ? La possibilité aussi pour vous de n'avoir qu'un candidat de la gauche unie en face de vous...

Moi je déteste cette période de tripatouillages, de bidouillages, de négociations entre les uns et les autres. C'est à mille lieues de l'idée que je me fais de la politique. Je suis député du Lot, une terre de gauche. J'ai toujours eu des électeurs de gauche qui ont voté pour moi comme des électeurs de droite, parce qu'ils étaient attachés à la personnalité et sûrement parce qu'ils ont toujours reconnu que je savais ou j'habitais. Ils savent que je ne suis pas une girouette et que je suis pas là pour faire les tractations électorales entre les uns et les autres. Et donc ce spectacle, notamment à gauche où ils sont en train de vendre totalement leur âme pour quelques postes, est un spectacle que je trouve absolument détestable et je pense que les électeurs les sanctionneront.

Vous reconnaissez donc à Carole Delga, qui dit rester fidèle à ses convictions en refusant l'alliance avec LFI, un certain bon sens ?

Oui, mais ce sont les affaires de la gauche, ce n'est pas la mienne Moi, je défendrai mes couleurs, je défendrai mes convictions et un enracinement. Mais vous savez, l'élection législative, ce n'est pas qu'une affaire d'étiquette politique et d'affichage. C'est aussi une affaire d'ancrage. Il se trouve qu'il y a beaucoup de candidats parachutés à gauche. Je le vois, y compris dans ma circonscription, qui viennent de nulle part, qui n'ont aucun lien avec le territoire ou quasiment. C'est aussi une manière de faire de la politique que je n'aime pas. Les législatives, c'est une question d'ancrage, donc ne cherchez pas à regarder seulement les étiquettes. Vous verrez que seront élus ici ou là des députés qui sont des députés sincères, ancrés peu importe les étiquettes politiques.

Moi je ne suis pas à vendre

Vous assistez ce mardi à la commission d'investiture des Républicains. Vous faites la chasse aux candidats qui voudraient faire alliance avec LREM ?

On a une position très claire qui est une position d'indépendance. Et je le redis, moi, j'ai été investi par ma famille politique il y a déjà plusieurs semaines, le sujet est réglé pour moi. Et maintenant, c'est aux habitants du territoire que je veux parler, pas aux appareils politiques, pas aux partis politiques. De tous les combats que j'ai menés à l'Assemblée depuis cinq ans sur le handicap, sur les violences conjugales, ne sont pas des combats de partis politiques, ce sont des combats pour l'intérêt général. Tout le reste, c'est un spectacle d'appareil politique, ce n'est pas un spectacle qui fait du bien à la démocratie.

Vous êtes secrétaire général des Républicains. Dîtes-vous clairement qu'il faut que votre parti investisse un candidat en face d'un député LR sortant qui pactiserait avec LREM ?

Je n'en sais rien. Moi, je sais que dans ma circonscription, je serai candidat sous mes couleurs. Je n'irai pas me vendre aux uns et aux autres. Je considère que c'est essentiel qu'à l'Assemblée nationale, il y ait des députés libre set indépendants, qui ne soient pas des "béni-oui-ouis" du gouvernement. On l'a vu depuis cinq ans, ça fait du bien d'avoir parfois des députés qui tiennent tête au gouvernement, qui sont capables de faire avancer des dossiers. Une des raisons de la désespérance de nos concitoyens à l'égard de la politique est aussi ce spectacle politique, cette grande foire aux bestiaux. Chacun se vend aux uns et aux autres. Moi, je suis pas à vendre".

En 2017, Aurélien Pradié avait battu au second tour un chef d'entreprise de Calvignac, Sébastien Maurel (LREM) avec 850 voix d'écart. Sa circonscription était historiquement tenue par la gauche.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, peu de candidats dans la première circonscription du Lot, sont sortis du bois, en attendant les dernières tractations de leurs partis. Deux exceptions dont le maintien en lice dépendra de l'actualité : le PS Rémi Branco vice-président du conseil départemental, proche de Carole Delga et ancien chef de cabinet au ministère de l'Agriculture sous Hollande, est partant. Tout comme l'EELV Johann Vacandare, adjoint au maire de Cahors. Les candidats LFI, LREM ou RN ne se sont pas encore manifestés publiquement.