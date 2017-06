Législatives : avec l'écrasante majorité promise à La République en marche, le débat sur la proportionnelle ressurgit

La très large majorité absolue promise aux députés de la majorité présidentielle, après les législatives, relance le débat sur la proportionnelle. Avec ce mode de scrutin, la majorité de La République en marche serait beaucoup moins large, et les autres partis davantage représentés.

L'écrasante majorité promise à La République en Marche à l'issue du second tour des législatives relance les appels à modifier le mode de scrutin pour introduire de la proportionnelle, comme s'y est d'ailleurs engagé Emmanuel Macron. Avec ce mode de scrutin, les sièges seraient attribués selon le nombre de voix, avec en général un seuil de représentativité fixé à 5% des voix. Alors qu'avec le système actuel, tous les partis peuvent être représentés au premier tour, mais seuls ceux qui ont réuni plus de 12,5% des inscrits sont retenus pour le second tour.

Avec le système actuel, LREM devrait obtenir 75% des sièges

Avec 32% des voix au premier tour, La République en Marche pourrait obtenir autour de 75% des sièges. Selon la projection d'Ipsos/Sopra Steria pour Radio France, l'alliance La République en marche-MoDem pourrait obtenir de 415 à 455 sièges. A l'inverse, en dépit de ses 13,2%, le Front national semble pouvoir obtenir de un à cinq sièges seulement. Les Républicains et l'UDI n'obtiendraient qu'une petite centaine de sièges. Marine Le Pen a mis en cause le scrutin majoritaire à deux tours qui empêche selon elle "une représentation digne de ce nom". Même revendication à La France insoumise, où Clémentine Autain juge que la proportionnelle aurait permis au bloc LFI-PCF, fort de des 13,7%, d'avoir "des dizaines de députés" au lieu des 10 à 23 prévus.

Avec la proportionnelle intégrale, LREM n'aurait que 197 députés

A vote constant, si on appliquait la proportionnelle intégrale, le bloc REM-MoDem n'aurait que 197 sièges, loin de la majorité absolue des 289. Pour gouverner, le parti présidentiel devrait donc former une coalition avec un ou deux autres partis représentés, indique franceinfo. A l'inverse, des formations très peu représentées dans l'hémicycle avec le scrutin majoritaire, comme le Front national, feraient une entrée en force à l'Assemblée nationale. Pour le PS et Les Républicains, la défaite serait moins sévère. Pour mieux se rendre compte de ces différences, franceinfo a réalisé des infographies.

#legislatives2017 : voici à quoi ressemblerait l'Assemblée nationale si elle était désignée à la proportionnelle https://t.co/IhDXfy9iC7 pic.twitter.com/NRiryqWtVt — franceinfo (@franceinfo) June 12, 2017

Avec une dose de proportionnelle de 50%, LREM obtiendrait 317 sièges

Si la moitié des sièges était attribuée selon le mode de scrutin actuel et l'autre moitié avec le scrutin proportionnel, l'alliance LREM-MoDem obtiendrait une majorité absolue, mais relativement courte, avec 317 sièges.

Le chantier lancé pas avant 2018 par Emmanuel Macron

Avant son élection, le président s'était dit favorable à la proportionnelle "de manière dosée" , qui serait votée d'ici la fin de l'année en même temps que la baisse d'un tiers du nombre de parlementaires. Mais selon franceinfo, cette réforme ne sera pas à l'ordre du jour avant 2018. Un proche du chef de l'Etat indiquait ce lundi que cette réforme attendra au moins l'an prochain. La première raison est que le calendrier parlementaire est déjà très chargé en 2017. La deuxième, que l'introduction de la proportionnelle devra se fera en même temps qu'une autre réforme, la baisse du nombre de parlementaires. A l'Assemblée, le nombre de députés passerait de 577 à moins de 400, ce qui implique un redécoupage important des circonscriptions. L'objectif du gouvernement est que cette réforme, incluant à la fois la proportionnelle et la baisse du nombre de députés, puisse s'appliquer à la prochaine élection, en 2022.