Législatives : Barbara Pompili candidate à sa réélection dans la deuxième circonscription de la Somme

Fin du suspens. Barbara Pompili, députée sortante de la deuxième circonscription de la Somme annonce ce jeudi soir sur Twitter se représenter. La ministre est actuellement au Danemark où elle assiste à un conseil interministériel en préparation de la COP 27.

Dans un tweet, la députée de la Somme annonce se représenter "pour porter la transition écologique, donner une majorité au Président de la République et défendre Amiens et les Samariens, encore et toujours !".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après plusieurs semaines d'attente, Barbara Pompili est donc bien investie dans la deuxième circonscription de la Somme, celle d'Amiens Sud, où elle a été élue en 2017. Nommée ministre, elle avait laissé sa place à sa suppléante, Cécile Delpirou.

Barbara Pompili sera l'invitée de France Bleu Picardie ce vendredi à 8 heures 10.