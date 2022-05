Législatives : "beaucoup de déception" pour les communistes privés de circonscriptions en Meurthe-et-Moselle

C'est l'une des conséquences de l'accord d'union de la gauche en vue des élections législatives des 12 et 19 juin prochains : le parti communiste qui a négocié avec la France Insoumise sa présence dans 50 circonscriptions ne sera pas présent en Meurthe-et-Moselle. Une information confirmée par le secrétaire départemental du PCF, Bora Yilmaz. Les communistes n'ont obtenu aucune des six circonscriptions du département.

Une première pour le PCF qui n'a plus obtenu de député en Meurthe-et-Moselle depuis la défaite de Colette Goeuriot en 1988 après dix années à l'Assemblée nationale. Une situation que Bora Yilmaz accepte malgré tout : "nous l'acceptons avec beaucoup de déception, un peu d'amertume et de colère mais nous l'acceptons pour l'intérêt collectif qui est cet accord au plan national".

Le PCF défendait son implantation

Dans le département, le parti communiste revendiquait notamment la 3e circonscription, celle du Pays-Haut, où le PCF est bien implanté : "les législatives, ce n'est pas la présidentielle. Le score de la présidentielle compte mais ce qui compte aussi, c'est l'implantation locale et les candidats que l'on choisit". Bora Yilmaz qui rappelle que les communistes font partie de la majorité à la mairie de Nancy ou au conseil départemental par exemple. Le secrétaire départemental qui pense qu'il n'y aura pas de dissidence communiste sur ce scrutin : "je connais bien les militants et les élus, je sais que ce sont des militants disciplinés et responsables qui peuvent exprimer des colères et des rancoeurs mais agiront toujours dans l'intérêt collectif".

Dans le Pays-Haut, en 2017, la France insoumise s'était qualifiée au second tour malgré la présence de candidats socialistes, communistes et écologistes. Patrice Zolfo s'était incliné au second tour face à Xavier Paluskiewicz (LREM) avec 47,59% des voix.