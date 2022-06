Législatives dans le Cher : Bénédicte de Choulot (LR) adepte des réformes fortes

On entre dans la dernière ligne droite avant les élections législatives des 12 et 19 juin. La parole à Bénédicte de Choulot, candidate d'union de la droite et du centre dans la troisième circonscription du Cher entre Bourges et Saint-Amand-Montrond.

Bénédicte de Choulot est la candidate d'union de la droite et du centre dans la troisième circonscription du Cher pour ces élections législatives. Cette avocate membre des Républicain est aussi vice-présidente du conseil départemental du Cher et souhaite des réformes courageuses et notamment l'obligation des médecins dans les déserts médicaux.

Elle dénonce le double discours sur cette question, des députés actuels de la majorité présidentielle, notamment dans le Cher : "Sur cette question, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de mesures suffisamment courageuses pour pallier la désertification médicale. A chaque fois qu'il a été question d'obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux, nos députés majorité présidentielle locaux, ont suivi la discipline de leurs partis et ont rejeté ce type de mesure. Alors après, c'est difficile de revenir dans le département et dire aux gens, si, si on va vous faire des médecins alors que ce n'est pas ce qui est voté à l'assemblée. Je représente un parti qui n'est plus très à la mode. La présidentielle s'est mal passée pour nous et pourtant, je crois encore que notre voix est importante car nous sommes la voix des élus locaux, de ceux qui connaissent bien les habitants du département. C'est donc très important de défendre la ruralité dans son ensemble mais aussi de promouvoir son dynamisme et de prendre les mesures adéquates."

extrait des documents de campagne de Bénédicte de Choulot © Radio France - Bénédicte de Choulot

La politique, on la fait à dix ans et pas à deux mois

Bénédicte de Choulot plaide également pour des réformes de fond notamment en matière d'emploi, Emmanuel Macron n'est pas allé au bout de ce qu'il aurait fallu faire, selon elle : "Pour moi, le travail à l'Assemblée, c'est de faire des grandes réformes, des réformes structurantes à long terme pour nos enfants aussi. La politique, on la fait à dix ans et pas à deux mois. Il faut vraiment se poser les bonnes questions quand on voit qu'aujourd'hui ce sont les employeurs qui cherchent des salariés et pas des chômeurs qui recherchent un patron. Il faut des réformes fortes là encore. Ce n'est pas à l'État de payer nos charges mensuelles en distribuant des chèques ou des aides, ça ce sont des mesures à deux mois, celles que je dénonçais précédemment. L'État doit faire en sorte que le travail paie et que nos charges soient payées par le travail. Cela passera par une réforme du travail, une réforme de l'enseignement et de la formation."

