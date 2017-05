Législatives : Blaise Mistler à la conquête du siège de Bernard Cazeneuve

Blaise Mistler fait partie des candidats investis par "La République En Marche !". L'ancien soutien d'Alain Juppé à Cherbourg s'était rallié à Emmanuel Macron après la Primaire de la Droite perdue par le maire de Bordeaux.

Blaise Mistler est âgé de 44 ans, marié et père de 3 enfants. Diplôme de Sciences Po Paris, il a été conseiller municipal d'opposition à Cherbourg de 2001 à 2008, à l'époque où il était conseiller sur les questions parlementaires de deux anciens Premier Ministre de Dominique De Villepin et Jean-Pierre Raffarin. Il a également membre du cabinet du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Hervé Gaymard.

Encarté "Les Républicains", il n'avait pas renouvelé son adhésion en début d'année et choisit de s'engager dans la campagne d'Emmanuel Macron. La commission d'investiture de "La République En Marche !" l'a donc désigné en écartant les candidatures de Sonia Krimi, soutenue par les militants cherbourgeois et de Frédéric Bastian, le conseiller départemental et adjoint à la ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Blaise Mistler tentera de succéder au Premier Ministre Bernard Cazeneuve qui ne se représente pas, tout comme sa suppléante Geneviève Gosselin-Fleury. Une circonscription où Emmanuel Macron a obtenu 69% des voix au second tour de la Présidentielle.

Sans surprise, Stéphane Travert, le député socialiste sortant de la circonscription de Coutances-Valognes, l'un des proches du président élu, a été investi.

Stéphane Travert défendra comme prévu son siège sous les couleurs d'En Marche ! © Maxppp - Vincent Isore

Sur la circonscription de Saint-Lô, c'est Hervé Houel, 60 ans, ancien conseiller général de Carentan jusqu'en 2014 qui a été choisi pour affronter le député Philippe Gosselin, le chef de file Les Républicains dans la Manche.

Et dans celle d'Avranches-Gosselin, Bertrand Sorre, maire de Saint-Pair-sur-Mer 52 ans, ira la conquête d'une circonscription tenue par Guénhaël Huet, député Les Républicains depuis 2007.