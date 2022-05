Législatives 2022 : A Bordeaux la députée LREM Catherine Fabre souhaite inviter ses électeurs à dîner

La députée La République En Marche, Catherine Fabre, de la deuxième circonscription de la Gironde, souhaite, si elle est réélue aux prochaines élections législatives, les 12 et 19 juin prochains, inviter 25% de ses électeurs à dîner.

Faire preuve d'accessibilité

"Je souhaite inviter 300 personnes tous les mois pendant 5 ans, ce qui fait environ 18 000 invitations. Quasiment 1/4 des habitants de la deuxième circonscription de la Gironde en recevront une" explique l'élue. Le but ? "_Montrer aux citoyens qu'un député est accessible_, que c'est un acteur de proximité, mais aussi que tout le monde peut participer à la vie politique" complète-t-elle. Les citoyens seront tirés au sort et prévenus par courrier.

Cependant il n'est pas possible de recevoir 300 personnes une fois par mois à la permanence de la députée. Et il ne serait pas agréable d'échanger avec 300 personnes en même temps. Ce qui tombe bien car le nombre de citoyens présents à ces repas n'excède jamais la quinzaine reconnait Catherine Fabre " en réalité j'aimerai rencontrer 900 à 1 800 habitants de ma circonscription."

Une proposition qui fait sourire les habitants de la circonscription

Beaucoup d'habitants interrogés sur la proposition de repas avec leur députée ont sourit. "Je viendrais surement par gourmandise" commente Roselyne une retraité, "je n'ai pas grand chose à relever." "Moi je viens s'il y a des frites" plaisante Mélinda une volleyeuse professionnelle de 23 ans, avant d'ajouter plus sérieusement "ça peut être interessant s'il y a de la mixité dans les personnes présentes et dans les thèmes abordés." Un avis que ne partage pas Alexandra une jeune maman, "même pour les petits fours je n'irais pas, discuter avec les macronistes non merci."

Un moment convivial

Antony un juriste d'une trentaine d'année a eu l'opportunité de se rendre au dernier repas organisé par Catherine Fabre en novembre 2021, il en garde un bon souvenir : "la députée était très à l'écoute, on a pu aborder des problématiques très variées comme le Ségur de la santé ou des questions liées à la retraite." Le jeune homme a particulièrement apprécié la convivialité du moment "on se rend compte que nos élus sont des personnes accessibles, ça fait du bien."

Ces repas sont "fait maison" par Catherine Fabre et son équipe, au menu principalement des lasagnes et de la salade. Le coût des repas ne s'élève pas à plus de cent euros confie l'élue qui utilise son enveloppe parlementaire pour les financer.