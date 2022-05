Législatives-Bordeaux : La 2e circonscription de la Gironde "tout à fait gagnable" pour Nicolas Thierry

Nicolas Thierry et sa suppléante Florence Guery estiment que "la France n'a plus 5 ans à perdre : il faut envoyer un maximum de députés écologistes à l'assemblée"

La deuxième circonscription de Bordeaux est "tout à fait gagnable", estime aujourd'hui Nicolas Thierry, conseiller régional EELV choisi comme candidat par l'Union Populaire dans la 2e circonscription de la Gironde. Au vu des scores réalisés au premier tour par Jean-Luc Mélenchon (30%) et Yannick Jadot (21%) au premier tour de la présidentielle dans la circonscription, l'assise électorale lui apparaît confortable : "Si on cumule les deux scores, il y a de bonnes raisons de croire que l'on peut gagner..."

"Emmanuel Macron veut faire de l'écologie un thème majeur de son quinquennat... Je veux le prendre au mot ! ", embraye le candidat, sourire en coin. "Envoyons un maximum de députés écologistes à l'assemblée, pour obliger ce président deux fois condamné par la justice pour inaction climatique à enfin agir !"

L'alliance entre les différentes forces de gauche, Nicolas Thierry la voit avant tout comme un atout : "Avec les mairies gagnées, nous avons une bonne implantation locale, à l'image du Parti Socialiste. LFI est moins implantée localement, mais réussit plutôt bien sur les scrutins nationaux". Il y voit une belle marque de complémentarité. "Les militants des différentes forces politiques vont pouvoir tracter ensemble, mélanger les cultures militantes", précise sa suppléante Florence Guery. "On veut se projeter durablement avec LFI, s'engager à voter les mêmes lois", ajoute Nicolas Thierry, qui fixe tout de même une limite, l'Europe. "Nous avons besoin d'une Europe fédérale, il n'est pas question de sortir des traités".

Catherine Fabre invitée à un débat

Face à lui, donc, la députée sortante LREM Catherine Fabre, qui a fait parler d'elle avec sa proposition d'inviter 25% des électeurs de sa circonscription à dîner. "Cela me semble démago et pas à la hauteur", réagit Nicolas Thierry. "Moi je l'invite à un débat sérieux, sur le fond, pour que l'on parle retraite, climat, santé, pouvoir d'achat, qu'on soit à la hauteur de l'enjeu. Elle est députée sortante, on ne peut pas se contenter en guise de programme d'inviter 25% des électeurs à diner, ce n'est pas sérieux".

Pour justifier de sa légitimité à être présent sur cette 2e circonscription de la Gironde, Nicolas Thierry tient à rappeler que "cela fait 17 ans" qu'il habite le quartier Saint-Michel, où il pratique, entre autres choses, les arts martiaux. "Nous avons une mairie dynamique, écolo, nous formulons des propositions", complète-t-il. Le candidat termine en rappelant son score aux régionales de 2021, où il a réalisé un score jugé "très correct" de 14% au deuxième tour.