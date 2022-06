Législatives : Boris Vallaud (Nupes) réélu, qui est le député de la 3e circonscription des Landes

Boris Vallaud, député sortant de la 3e circonscription des Landes et candidat de la Nupes, conserve son siège à l'Assemblée nationale. Il a été réélu ce dimanche soir face à Jean-François Broquères (Ensemble !). Qui est-il ? France Bleu Gascogne dresse son portrait.

Élu sous les couleurs du Parti socialiste en 2017, Boris Vallaud est réélu ce dimanche soir député de la 3e circonscription des Landes mais cette fois avec l'étiquette de la Nupes, l'union de la gauche. Arrivé en tête avec 59.93% des suffrages exprimés dans la 3° circonscription, il reste donc député de cette circonscription, celle du sud du département qui comprend les cantons d'Aire-sur-l'Adour, de Grenade-sur-l'Adour, de Peyrehorade, de Tartas Est et de Tartas Ouest ou encore de Villeneuve-de-Marsan. En 2017, il avait récupéré le siège d'Henri Emmanuelli, figure socialiste, décédé quelques semaines avant le scrutin des législatives.

Bio express

Nom : Boris Vallaud

Parti politique : Parti socialiste

Circonscription : 3e des Landes

Autres mandats : conseiller départemental des Landes depuis le 1er juillet 2021, élu dans le canton d'Adour Armagnac

Diplômé de l'ENA dans la promotion Léopold-Sédar-Senghor, la même qu'Emmanuel Macron, Boris Vallaud passe notamment par la préfecture des Landes où il est secrétaire général entre 2006 et 2008. Le député des Landes est aussi un proche d'Arnaud Montebourg. Il le nomme directeur de son cabinet au ministère de l'Économie en 2013 et jusqu'en 2014. 2014, année pendant laquelle il devient secrétaire général adjoint de l'Élysée. Depuis avril 2018, Boris Vallaud, 46 ans, est l'un six porte-paroles du Parti socialiste.

Il est l'époux de Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation sous la présidence de François Hollande (2012-2017).

En 2021, comme les trois autres parlementaires landais, il apporte son soutien aux chasseurs pour que la chasse traditionnelle à l'alouette soit maintenue. Les arrêtés ministériels qui l'autorisaient avaient été annulés par le conseil d'Etat.