Législatives : à Brest, la socialiste Patricia Adam peut-elle décrocher un 4e mandat ?

Patricia Adam, députée de la 2ème circonscription du Finistère rêve d'un 4e mandat. La présidente de la commission de la Défense à l'Assemblée aura fort à faire face à plusieurs jeunes candidats et misant tout sur le renouvellement du personnel politique.

Il y a 5 ans, Patricia Adam frôlait l'élection au premier tour avec plus de 49 % des voix . La gauche réalisait le grand chelem dans les 8 circonscriptions du Finistère. Cette année tout est remis en cause. Dans une ville socialiste sans interruption depuis près de 30 ans, Benoit Hamon est arrivé en quatrième position avec 14 % des voix. Pourtant, à 64 ans, la députée socialiste sortante sollicite un quatrième mandat, le mandat de trop disent certains de ses adversaires. Mais la présidente de la commission de la Défense met en avant son expérience, sa connaissance du terrain. Elle reconnait que la donne a changé, et que certains de ses électeurs ne s'y retrouvent pas toujours.

Patricia Adam : les électeurs ont envie que le quinquennat Macron réussisse, je les rejoins, mais ils veulent une gauche constructive

La députée sortante serait donc Macron compatible. Pour se qualifier au second tour, elle mise d'ailleurs sur un retour au bercail d'une partie des électeurs socialistes qui ont voté Emmanuel Macron et Jean-Luc Melenchon. A eux deux ils ont obtenu près de la moitié des suffrages dans la circonscription. Jean-Charles Larsonneur, le candidat de En Marche, qui a fait ses classes politiques à Europe Ecologie Les Verts, mise sur la vague présidentielle, 29,4 % des voix au premier tour pour Emmanuel Macron, sur la jeunesse, il a 33 ans, et le renouvellement. Alors, un second tour Larsonneur Adam ? Le candidat reste prudent.

Jean-Charles Larsonneur " il faut entendre qu'il y a des personnes qui ont voté Macron pour faire barrage au FN, pas forcément par conviction"

Au premier tour Jean-Luc Mélenchon a obtenu près de 22 % des votes au premier tour, se classant second à Brest et dans la circonscription. A Brest le candidat de la France Insoumise s'appelle Pierre-Yves Cadalen. Il a 24 ans. Bien sur, dans un contexte politique inédit on ne peut pas calquer les résultats du premier tour de la présidentielle sur le scrutin législatif.

Pierre-Yves Cadalen " à Brest il y a trois nuances de Macron, Larsonneur, Adam et Bourbigot"

Depuis des années la droite tente de récupérer une ville perdue il y a près de 30 ans et une circonscription ancrée à gauche depuis 1997. Il est vrai que ses divisions n'ont jamais facilité la reconquête. Véronique Bourbigot est la candidate investie par la droite et le centre. Elle devra compter avec la présence de Christophe Monnier, du parti chrétien démocrate. Véronique Bourbigot mise aussi sur un retour au bercail de certains électeurs qui ont voté Emmanuel Macron. François Fillon a recueilli 16, 2 % des suffrages

Véronique Bourbigot "au premier tour de la présidentielle il y a eu un rejet énorme des affaires autour de François Fillon"

Avec 16 candidats, Brest Centre est la circonscription du Finistère la plus sollicitée . Une diversité de choix qui, avec un risque de participation en baisse, limite l'éventualité d''une triangulaire au second tour. La gauche devra compter sur la présence de Nathalie Chaline, investie par Europe Ecologie Les Verts, associée à Brest Nouvelle Citoyenneté, qui se veut une synthèse de Hamon, Mélenchon et Jadot et la candidature communiste de Eric Guellec. A droite Karine Léal, candidate du Front national tentera de valoriser les 13, 5 % obtenus par Marine Le Pen au premier tour..