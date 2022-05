Législatives : "C'est mieux que rien..." les électeurs d'Indre-et-Loire mitigés face à l'alliance des gauches

Ce 30 mai c'est début de la campagne officielle des élections législatives. En 2017 il y avait eu près de 48% de participation au premier tour, mais en 2022 est-ce que la toute nouvelle alliance de gauche change la donne ? Au marché Velpeau de Tours ce 29 mai, il y avait du débat entre les passants et les militants de la Nupes, la Nouvelle union populaire écologique et sociale.

La Nupes, "non merci !" ou "oui bien sûr" ?

"Bonjour ! L'alliance de gauche et des écologistes", lance Valentin, 26 ans, en tendant son tract sur le marché. En face, Josiane est circonspecte : "Si c'est Mélenchon derrière, non merci !" Longtemps électrice de gauche, elle est refroidie depuis plusieurs années par le leader de La France Insoumise : "On ne peut pas faire ce que M. Mélenchon promet", assure cette retraitée, et l'alliance des gauches ne la fera pas changer d'avis. "Je ne milite pas pour M. Mélenchon mais pour le programme", tente Valentin. "C'est une union, il y a plusieurs sensibilités politiques."

L'argument convainc par contre Odette, une autre passante. "Je suis déçue par le résultat des élections présidentielles." L'alliance des gauche lui donne de l'espoir et "l'envie de voter, oui bien sûr !" Pour Chantal, par contre, c'est plus mitigé : "La Nupes, c'est mieux que rien, mais il y a quand même trop de candidats pour s'y retrouver", soupire-t-elle. "Moi, je suis franchement à gauche mais je ne sais pas pour qui voter."

La cohabitation, l'enjeu des législatives

Des avis sans surprise mitigés, mais certains militants de gauche constatent tout de même un changement dans les mentalités. "Aujourd'hui il y a un enjeu très fort pour les législatives : c'est qu'il y ai une cohabitation. On sent chez les gens cette lueur d'espoir", assure François, un autre militant de la Nupes. Pour lui, il faut aussi convaincre les jeunes "qui ont massivement votés à gauche aux présidentielles. Là, l'enjeu c'est qu'ils se mobilisent aussi." Mais sur le marché, "on en croise un peu moins et c'est moins inscrit dans leur ADN de voter aux législatives, comparé à d'autres générations."