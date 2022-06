Législatives : "Ça fait toujours mal", réagit le député LR de Vaucluse Julien Aubert, éliminé au premier tour

Julien Aubert ne fera pas un troisième mandat de député de Vaucluse. Le candidat des Républicains dans la cinquième circonscription termine quatrième et ne se qualifie pas pour le premier tour.

"Dix ans d'investissements sont balayés en quelques minutes", regrette Julien Aubert, qui exprime sa déception ce lundi matin sur France Bleu Vaucluse. Le député sortant Les Républicains, qui briguait un troisième mandat dans la 5e circonscription, termine quatrième et ne se qualifie pas pour le second tour des législatives.

"C'est vrai que je pensais que le travail plairait plus, mon dynamisme à l'Assemblée, le fait que j'étais très souvent en circonscription... Et que terminer quatrième, parfois derrière des candidats qui sont peu connus et les étiquettes, ça fait toujours un peu un peu mal. Mais c'est la loi de la politique", réagit Julien Aubert.

Pour lui, c'est notamment l'étiquette LR qui a joué contre lui, alors que tous les candidats des Républicains sont éliminés au premier tour en Vaucluse. "Je pourrais vous lister toute une série de choses. Mais la première responsabilité, c'est la mienne, poursuit Julien Aubert. Quand vous perdez une élection, ça veut dire que les gens n'ont pas trouvé suffisamment de raisons de se déplacer pour venir voter pour vous. Maintenant, c'est vrai que si je devais donner une raison en particulier, je pense qu'effectivement il y a eu des vagues : une vague En marche, parce qu'Emmanuel Macron a été réélu, une vague RN aussi chez nous."

Pas de consigne de vote pour le second tour

Dans cette 5e circonscription, Jean-François Lovisolo avec l'étiquette Ensemble! et Marie Thomas de Maleville du Rassemblement national sont les deux qualifiés. Mais Julien Aubert ne donnera aucune consigne de vote. "Je n'appelle jamais à voter parce que je suis contre les consignes de vote", affirme-t-il. Mais il accepte de donner un "conseil" à ses électeurs : "de regarder le profil de ceux qui disent ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. C'est la meilleure manière de voter".

Quant à son avenir après la politique, Julien Aubert va faire "comme tout le monde, reprendre son travail et se reconcentrer sur sa famille". "Je ne suis pas un professionnel de la politique, rappelle celui qui était magistrat à la Cour des comptes avant d'entrer en politique. Ma priorité va quand même être de prendre contact avec la Cour des comptes à laquelle j'appartiens, pour reprendre le travail."