Législatives - Campagne "inexistante", pouvoir d'achat, majorité souhaitée : comprendre le vote des Français

Selon les résultats définitifs validés par le ministère de l'Intérieur peu après minuit ce lundi 13 juin, la coalition de la majorité présidentielle Ensemble est arrivée légèrement en tête (25,75%) devant la Nupes (25,66%) au premier tour des élections législatives ce lundi. Seulement 21.442 voix séparent les deux formations politiques. Autre fait marquant de ce premier tour : l'abstention a atteint 52,49 %, un nouveau record dépassant celui de 2017 (51,3%).

Une campagne "inexistante" pour près d'un votant sur deux

Premier enseignement de cette enquête, 48% des votants ont trouvé la campagne "inexistante", un chiffre qui atteint 50% chez les abstentionnistes.

16% seulement de ceux qui se sont rendus aux urnes l'ont trouvée "intéressante", 14% pour les ceux qui les ont boudées. Enfin 36% des sondés la jugent "décevante".

Comment expliquer l'abstention record ?

1 abstentionniste sur 4 estime que "les candidats ne parlent pas assez des sujets qui les préoccupent"

Le désintérêt des Français pour la campagne s'est traduit par une abstention record. 24 % de ceux qui n'ont pas voté jugent d'ailleurs qu'"il n'y a pas eu de campagne électorale".

26% des abstentionnistes disent avoir boudé les urnes parce que "les candidats ne parlent pas assez des sujets qui les préoccupent", et 23% car qu'ils "ne connaissent pas les candidats qui se présentent dans leur circonscription".

17% estiment enfin que cette élection "n'aura pas d'impact sur [leur] vie ou sur la situation du pays".

Une majorité d'électeurs de moins de 60 ans se sont abstenus au premier tour

Parmi ces abstentionnistes figurent une majorité d'électeurs de moins de 60 ans. C'est dans la tranche d'âge 25-34 ans que l'abstention a été la plus forte, avec 71% d'électeurs qui ont boudé les urnes. Chez les 18-24 ans, c'est à peine mieux, puisque 69% d'électeurs n'ont pas voté. 59 % des 35-49 ans se sont abstenus, tout comme 52 % des 50-59 ans.

La participation diffère également selon le milieu social. Ainsi, une majorité d'électeurs affirmant appartenir aux classes moyennes inférieures, aux catégories populaires et aux défavorisés se sont abstenus. C'est parmi ceux qui se disent défavorisés que l'abstention est la plus forte, avec 61 %. De façon générale, moins les électeurs sont satisfaits de leur vie, plus ils s'abstiennent. Ainsi, 57 % de ceux qui ne sont pas du tout satisfaits de leur vie ne sont pas allés voter au premier tour des législatives. Une majorité d'électeurs gagnant moins de 2.000 euros net par mois ont boudé les urnes. C'est chez ceux qui gagnent moins de 1.250 euros net par mois qu'il y a le plus d'abstentionnistes (61%).

L'abstention est majoritaire chez tous les actifs, qu'ils soient employés (65 %), ouvriers (62 %), profession intermédiaire (57 %) ou cadres (53 %), et quel que soit le statut de l'électeur (salarié du privé ou du public, à son compte, au chômage).

S'agissant des affinités politiques, elle n'est majoritaire que chez les sympathisants La France insoumise (52%).

Le pouvoir d'achat, enjeu prioritaire

Interrogés sur les motivations de leur vote, les sondés placent le pouvoir d'achat en tête (53%) des enjeux qui les préoccupent devant le système de santé (36%) et l'environnement (29%). Derrière figurent la délinquance (22%), les retraites (22%) et l'immigration (22%).

Ces proportions varient selon l'opinion politique, l'âge et la CSP. Le pouvoir d'achat est en tête des préoccupations des sondés qui ont voté pour les deux formations arrivées en tête, Ensemble (48%) et la Nupes (59%). Idem pour les personnes interrogées âgées de 25 à 49 ans (60%) et les Français les moins favorisés (59% pour les CSP - et 49 % des inactifs).

Plus d'un Français sur deux souhaite une majorité à l'Assemblée pour Emmanuel Macron

Seulement 21.442 voix séparent la coalition de la majorité présidentielle, Ensemble, et celle de gauche, la Nupes. Cependant, 51 % des sondés qui ont voté au premier tour des élections législatives souhaitent qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité à l'Assemblée nationale et qu'il puisse appliquer sa politique.

48 % des personnes interrogées souhaitent que la gauche obtienne une majorité et que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre et applique sa politique. 1 % ne se prononcent pas.

L'immense majorité (98 %) des électeurs d'Ensemble! (LREM, Modem ou encore Horizons!) souhaitent une majorité pour le chef de l'État à la chambre basse du Parlement. Il en va de même pour ceux de LR, de l'UDI ou ceux dont le choix s'est porté sur des candidats divers droite (82 %).

68 % de ceux qui ont voté pour des candidats de Reconquête!, veulent également une majorité pour Emmanuel Macron, en dépit de l'opposition d'Éric Zemmour, fondateur du parti, à la politique menée par l'actuel président.

À l'inverse, 54% des électeurs du Rassemblement national souhaitent que la gauche obtienne une majorité à l'Assemblée nationale. Sans surprise, 95 % des électeurs de la Nupes souhaitent qu'une telle chose arrive.

Autre enseignement : les électeurs qui se sont rendus aux urnes, ce dimanche, ont d'abord voulu envoyer un message à l'exécutif. Ainsi, 47 % d'entre eux l'ont fait pour "manifester leur opposition à Emmanuel Macron et au gouvernement". 25 % ont voulu, au contraire, afficher "leur soutien" à l'exécutif. 28 % d'entre eux n'ont voulu faire "ni l'un, ni l'autre".

* Sondage réalisé du 8 au 11 juin 2022 auprès de 3.995 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La méthode des quotas a été appliquée.