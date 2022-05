Carte - Législatives en Dordogne : découvrez les candidats de votre circonscription

C'est officiel depuis ce lundi, il y aura 44 candidats aux législatives en Dordogne. C'est deux de moins qu'en 2017. C'est dans la première circonscription Périgueux-Vallée de l'Isle que l'on trouve le plus de candidats, avec 12 prétendants au mandat de député, 11 candidats dans la 3ème circonscription du Périgord vert et dans la quatrième du sarladais. Dans la deuxième circonscription du bergeracois on compte dix postulants.

La liste des candidats par circonscription est a retrouver sur cette carte interactive :