Législatives : en Alsace, la République en marche brise l'hégémonie de la droite

Carton plein pour la République en marche en Alsace : à l'issue du premier tour des élections législatives ce dimanche, le parti qualifie l'ensemble de ses candidats pour le second tour. Les Républicains ne terminent en tête que dans quatre circonscriptions.

Forte de sa victoire au niveau national à l'élection présidentielle, La République en marche (LREM) présentait des candidats dans 14 des 15 circonscriptions alsaciennes lors du premier tour des élections législatives, qui se tenait dimanche 11 juin. Comme au niveau national, le parti d'Emmanuel Macron signe un très bon résultat, puisqu'il sera présent au deuxième tour dans ces 14 circonscriptions. La République en marche arrive même en tête dans 11 circonscriptions alsaciennes, 6 dans le Bas-Rhin et 5 dans le Haut-Rhin.

Des députés LR sortants sérieusement bousculés

Conséquence de ces succès de la République en marche : le parti Les Républicains (LR) et l'UDI se voient bousculés. Si la droite traditionnelle se qualifie au deuxième tour dans 12 circonscriptions, elle ne termine en tête de ce premier tour que dans 4 circonscriptions, celle d'Éric Straumann à Colmar et celles de Sélestat, Molsheim et Saverne dans le Bas-Rhin.

Grosse surprise dans la 6e circonscription du Haut-Rhin, celle d'Illzach, où Francis Hillmeyer, député sortant UDI-LR, est éliminé dès le premier tour avec seulement 16,57% des voix. Dans la 4e circonscription du Bas-Rhin (Strasbourg campagne), la candidate LREM Martine Wonner (41,52%) termine très largement devant la députée LR sortante Sophie Rohfritsch (23,75%), qui avait pourtant remporté l'élection législative de 2012 haut la main. Dans la 3e circonscription du Haut-Rhin, Jean-Luc Reitzer, député sortant LR, se voit devancé (29,78%) par Patrick Striby (LREM, 31,84%). Même tendance à Strasbourg, où le député LR sortant Georges Schuler ne se qualifie qu'en deuxième position (16,60%), loin derrière le candidat LREM Bruno Studer (39,50%).