Législatives en Gironde : Catherine Fabre, le profil de l'emploi

La candidate de la République en Marche sur la 2ème circonscription de Gironde estime qu'elle à une responsabilité et un rôle à jouer dans la recomposition politique actuelle. Cette prof de 38 ans fait partie des 50% de candidats issus pour ce scrutin de la société civile. Interview

Comment jugez vous les premiers pas d'Emmanuel Macron?

Catherine Fabre: "Pour l'instant, je suis ravie. Nous avons un président qui habite complètement la fonction présidentielle, il prend le temps de faire les choses, il est dans la symbolique forte et je pense que c'est vraiment ce dont la France a besoin, donc pour l'instant je suis comblée."

A quel moment avez vous décidé de vous engager en politique auprès d'un candidat?

C'est venu très vite en fait, dès le lancement d'En marche au mois d'avril l'année dernière. Je me souviens très bien avoir entendu l'appel d'Emmanuel Macron et à ce moment là, j'étais justement dans une posture de défiance ou plutôt de perplexité, par rapport à nos hommes politiques, comme beaucoup de français et j'attendais depuis longtemps qu'on puisse travailler de manière constructive, hors de la logique des partis.Et quand j'ai entendu un ancien ministre dont je partageais globalement la vision dire qu'en plus nous la société civile nous aurions toute notre place dans une démarche citoyenne à ses côtés, je me suis sentie responsabiliser par rapport à ce discours là.

Et à quel moment avez vous décidé d’être candidate?

Au début je n'y pensais pas du tout, j'étais simplement dans une logique d'apporter ma pierre à un mouvement que je trouvais nécessaire. J'ai pas un moment déclencheur mais comme je suis référente adjointe, j'ai pris part à de nombreuses actions en Gironde et donc la question s'est posée naturellement. Au début je me disais, ai-je bien ma place là dedans? et puis en fait le rôle du député c'est d'être un représentant de la nation et à ce titre, je me suis dit que oui, j'avais ma place moi aussi.

Quel sera votre combat en tant que députée?

Par rapport à mon travail, je suis très investie dans les problématiques de reconversion professionnelle et de la possibilité de se réinventer professionnellement, donc j'aimerais beaucoup travailler à la réforme de la formation professionnelle, pour qu'on puisse enfin donner à des chômeurs de longue durée ou des jeunes sans qualification la possibilité de se former sur des métiers en tension ou à forts débouchés.

Voyez vous votre engagement politique sur la durée?

C'est sûr que quelque chose a changé dans ma trajectoire depuis un an donc si je ne suis pas députée, je continuerai à militer au sein d'En Marche en Gironde. Et si je suis élue, je me dis un mandat ou deux max mais pas plus.

A lire aussi : Législatives en Gironde, tout ce qu'il faut savoir sur la 2ème circonscription