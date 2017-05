Législatives : Catherine Vautrin annonce sa candidature et renonce à la présidence du Grand Reims

Catherine Vautrin a annoncé jeudi matin sa candidature aux élections législatives dans la deuxième circonscription de la Marne. Une décision qui l'oblige à renoncer à la présidence du Grand Reims.

Catherine Vautrin a fait son choix. Elle brigue un nouveau mandat de député à l'Assemblée Nationale. La présidente du Grand Reims a annoncé jeudi matin qu'elle se présentait dans la deuxième circonscription de la Marne.

Cette décision l'oblige à quitter la présidence du Grand Reims. La loi de 2014 sur le non cumul des mandats ne permet plus de cumuler un mandat de parlementaire et une fonction exécutive comme maire, adjoint au maire, président d'une agglomération ou d'une communauté de communes.

« C’est un déchirement, choisir c’est renoncer, cette décision est difficile, mais je crois que je serai désormais plus utile pour notre territoire et pour la France en siégeant à l’Assemblée Nationale », explique Catherine Vautrin dans un communiqué.