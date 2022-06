Élection des chefs de groupes, arrivée des députés RN : ce qu'il faut retenir de la journée à l'Assemblée

De nouvelles arrivées et des élections de postes clés à l'Assemblée nationale. Ce mercredi, les 89 députés RN ont foulé les marches du Palais Bourbon, et les présidents de groupe de députés ont été élus. En parallèle, Emmanuel Macron, qui tente d'éviter le blocage parlementaire, a continué de recevoir des responsables politiques à l'Elysée et s'exprimera à 20 heures concernant la crise politique actuelle. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée à l'Assemblée.

Election des présidents de groupe

Plusieurs patrons des groupes parlementaires, constitués d'au moins 15 députés, ont été élus ce mercredi. Elisabeth Borne recevra la semaine prochaine les présidents de groupes de l'Assemblée.

Les Républicains

Côté Les Républicains, c'est le député d'Eure-et-Loir Olivier Marleix qui a été choisi. L'élu de 51 ans, succède à Virginie Duby-Muller, qui assurait l'intérim depuis le départ avec pertes et fracas de Damien Abad vers la macronie et sa nomination comme ministre des Solidarités. Fils de l'ancien ministre Alain Marleix, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Olivier Marleix est député depuis 2012.

L'élu d'Eure-et-Loir Olivier Marleix, élu mercredi à la tête du groupe LR. © AFP - Alain JOCARD

LREM

Dans la majorité présidentielle, Aurore Bergé a été élue à la tête du groupe. A 35 ans, la députée des Yvelines, ex-présidente déléguée du groupe, succède à Christophe Castaner, battu dans les Alpes-de-Haute Provence dimanche. Elle s'était inclinée face à lui lors de la précédente élection en septembre 2020 pour ce poste, réputé le plus dur de la majorité. Aurore Bergé s'est imposée en première ligne de la macronie depuis son arrivée à l'Assemblée en 2017, après un parcours à droite, auprès d'Alain Juppé notamment.

La députée des Yvelines Aurore Bergé, élue à la tête des députés LREM. © AFP - Alain JOCARD

Horizons

Le maire d'Ajaccio Laurent Marcangeli, député de Corse-du-Sud depuis dimanche, a été élu par acclamation président des députés Horizons, à l'aile droite de la majorité. Il est l'ami de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, qui a fondé le parti Horizons. Son groupe parlementaire compte 29 membres dans la nouvelle Assemblée, dont d'ex-LREM.

Laurent Marcangeli, député de Corse-du-Sud a été élu mercredi président des députés Horizons. © AFP - Bertrand GUAY

Communistes

L'élu du Puy-de-Dôme André Chassaigne, 71 ans, a été reconduit à la tête du groupe de la Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale, qui compte 12 communistes et six ultramarins. Cet ancien professeur de Lettres et d'Histoire-géo puis principal de collège, préside depuis 2012 ce groupe.

L'élu du Puy-de-Dôme André Chassaigne a été reconduit mercredi à la tête du groupe des députés communistes. © AFP - Thomas COEX

MoDem

Jean-Paul Mattei, 68 ans, proche de François Bayrou et implanté dans son ancienne circonscription des Pyrénées-Atlantiques, a été élu mercredi patron des députés MoDem, succédant à Patrick Mignola. Le groupe centriste, allié de LREM et Horizons dans la majorité, compte 48 membres dont un tiers de nouveaux élus.

Le député des Pyrénées-Atlantiques, Jean-Paul Mattei, a été élu ce président du groupe Mouvement démocrate (MoDem). © AFP - JACQUES DEMARTHON

La composition et la fonction d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. © Visactu

L'arrivée des députés RN

Tous les regards ont aussi été braqués sur les 89 députés RN, qui n'étaient que huit en 2017, et qui ont fait mercredi leurs premiers pas à l'Assemblée nationale, avec la traditionnelle photo de groupe autour de Marine Le Pen. Le président LR du Sénat Gérard Larcher a estimé que la présidence de la commission des finances, disputée entre le RN et LFI, "devrait revenir" aux députés du Rassemblement national, car "le RN est le premier groupe d'opposition", suscitant l'indignation du patron du PS Olivier Faure.

Le groupe des députés RN lors de la photo traditionnelle devant l'Assemblée nationale. © Radio France - Jean-François Fernandez

Le candidat de la majorité pour le Perchoir

Enfin, en fin d'après-midi, une sorte de primaire désignera un candidat unique de la majorité au perchoir, en remplacement de Richard Ferrand, battu aussi dimanche. Le poste est convoité par la ministre des Outre-mer Yaël Braun-Pivet, les anciens ministres du précédent quinquennat Barbara Pompili et Joël Giraud, ou encore l'ex-ministre LR rallié à Emmanuel Macron Eric Woerth. Hors majorité, la députée du Doubs Annie Genevard (LR) y prétend aussi. Le président de l'Assemblée nationale sera ensuite officiellement élu par l'ensemble des députés mardi prochain.

Le calendrier des députés pour leurs premiers jours à l'Assemblée. © Visactu

Emmanuel Macron s'exprime à 20h

En parallèle à l'Elysée, le président Emmanuel Macron a continué de s'entretenir avec des responsables de partis pour tenter d'élargir sa majorité et éviter un blocage parlementaire. Il a reçu dans la matinée le secrétaire national d'EELV Julien Bayou, le député LFI Adrien Quatennens et son ancien Premier ministre Edouard Philippe, patron du parti Horizons. Des consultations pour tenter de trouver un consensus parlementaire et éviter un blocage à l'Assemblée, après avoir déjà vu défiler mardi Christian Jacob (LR), Olivier Faure (PS), François Bayrou (MoDem) et Marine Le Pen (RN).

Le président s'exprimera à 20h ce mercredi soir, pour la première fois depuis le revers de sa coalition aux législatives, ce qui l'a privé d'une majorité absolue.