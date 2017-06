Législatives : ce qu'il faut retenir du premier tour

Le mouvement d'Emmanuel Macron, la République en marche (REM), arrive largement en tête du premier tour des législatives dimanche (32,3%) et devrait obtenir dimanche prochain une majorité pléthorique. Le parti présidentiel a balayé adversaires et personnalités, sur fond d'abstention record.

Les candidats de la République en marche (REM) ont largement devancé leurs adversaires dimanche au premier tour des élections législatives, un mois après l'élection d'Emmanuel Macron, avec 32,3% des suffrages. Les partis traditionnels sont dominés et plusieurs personnalités politiques, de gauche notamment, sont éliminées à l'issue de ce premier tour marqué aussi par une abstention record (51,29%).

►►►Retrouvez les résultats du premier tour des législatives commune par commune

Raz-de-marée macroniste

Le renouvellement à l'Assemblée nationale est en marche et il devrait être d'importance. Le parti créé il y a un peu plus d'un an par Emmanuel Macron, la République en marche, est en passe d'obtenir une des plus larges majorités de la Ve République. Il a remporté le premier tour des législatives dimanche avec 32,3% des suffrages et devrait, selon les projections par sièges, ravir, avec son allié du Modem, entre 400 et 455 des 577 sièges de l'Assemblée nationale dimanche prochain, largement au-dessus de la majorité absolue. Le Premier ministre Edouard Philippe a jugé que les électeurs avaient confirmé leur "attachement dans le projet de renouvellement, de rassemblement et de conquête" d'Emmanuel Macron, un mois après son arrivée à l'Élysée. Cinq des six membres du gouvernement - qui devraient démissionner en cas de défaite - virent nettement en tête : Richard Ferrand, malgré une affaire immobilière qui a terni la campagne de la REM, Christophe Castaner, Bruno Le Maire, Marielle de Sarnez et Mounir Mahjoubi. Seule Annick Girardin fera face à un second tour délicat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

© Maxppp -

Hécatombe au Parti socialiste

C'est un véritable camouflet qui s'annonce en revanche pour le Parti socialiste (9,5%), qui contrôlait la moitié de l'Assemblée sortante, et ne se retrouverait, selon les projections, qu'avec 145 à 40 sièges à l'issue du second tour le 18 juin. Soit encore moins que les 57 députés de la débâcle de 1993. Le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a reconnu un "recul sans précédent de la gauche". Il a mis en garde contre le risque de "l'unanimisme" au Parlement. Le patron des socialistes, qui se représentait dans la 16e circonscription de Paris, fait partie de la longue liste des personnalités de gauche éliminées dès le premier tour. C'est également le cas des anciens ministres Mathias Fekl, Pascale Boistard, Aurélie Filippetti, François Lamy, Kader Arif, Christian Eckert, et des écologistes Cécile Duflot et Emmanuelle Cosse. Le candidat du PS à la présidentielle, Benoît Hamon, ne retrouvera pas non plus son siège de député des Yvelines. D'autres anciens ministres PS sont en en ballottage très défavorable, comme Najat Vallaud-Belkacem. Stéphane Le Foll, Marisol Touraine et l'ex-Premier ministre Manuel Valls, qui n'avaient pas de candidat REM, sont eux en ballottage favorable.

Législatives : le PS vers une débâcle historique ? https://t.co/K9ikFx5nIk pic.twitter.com/ESxCCiTujO — France Bleu (@francebleu) June 11, 2017

Les espoirs déçus de La France insoumise

Avec 11% des voix, La France insoumise se place devant le PS, mais avec un score très inférieur à celui de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Le mouvement obtiendrait 10 à 23 fauteuils à l'Assemblée, PCF inclus. Le candidat à la présidentielle, qui a évoqué un "beau résultat", revendiquant "des dizaines de candidats" en ballottage, est d'ailleurs en position favorable dans la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône (34,3%), où il affrontera au second tour la candidate REM, l'entrepreneure Corinne Versini (22,7%). Mais les reports de voix restent incertains, malgré l'appel du pied du leader de La France insoumise aux électeurs du député PS sortant Patrick Mennucci, non qualifié (12,4%). Élu député en 2012, le socialiste a exprimé sa "grande déception", expliquant que le lien qu'il avait "tissé avec les électeurs de (sa) circonscription n'était sans doute pas suffisamment fort pour résister à la recomposition politique actuelle".

Objectif manqué pour Les Républicains et l'UDI

Avec 21,5% des voix dimanche, la droite arrive deuxième du scrutin. Mais Les Républicains et l'UDI, qui espéraient priver le nouveau président Macron de majorité, voient cet objectif s'éloigner. D'après les projections, ils devraient terminer avec 70 à 130 députés, dont une partie qui devrait soutenir la majorité présidentielle. Le chef de la campagne LR-UDI, François Baroin, a appelé à la mobilisation pour éviter des "pouvoirs concentrés" dans "un seul et même parti".

Législatives : la droite pourrait perdre la moitié de ses députés https://t.co/rUMWf1J4CP pic.twitter.com/dlUyg4zCoT — France Bleu (@francebleu) June 11, 2017

Le Front national ne confirme pas l'essai

De son côté, le Front national (13,2%) n'obtiendrait qu'un à dix sièges à l'Assemblée nationale, contre deux lors de la précédente législature. Le camp frontiste est bien loinde son score record au second tour de la présidentielle. La présidente du parti, Marine Le Pen, est toutefois arrivée largement en tête dans le Pas-de-Calais, avec 46% des voix. Elle a choisi de contre-attaquer sur le "taux d'abstention catastrophique" qui "pose la question du mode de scrutin" majoritaire.

Très forte abstention, signe de "fatigue" et de "fractures persistantes"

Plus d'un électeur sur deux n'est pas allé voter dimanche. Le taux d'abstention, de 51,29%, est le plus élevé depuis 1958, lors des premières législatives de la Ve République. Selon Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'Ifop, cette abstention record "n'est pas une véritable surprise" dans la mesure où l'on observe, "depuis 20 ans, une baisse régulière du taux de participation" aux législatives. "Les électeurs ont le sentiment que les jeux sont faits après la présidentielle, et se disent 'à quoi bon aller voter'", ajoute-t-il. Ce désintérêt a pu être amplifié cette année par la large victoire d'Emmanuel Macron, élu avec 66,10% des voix face à Marine Le Pen le 7 mai, grâce en partie au rejet du Front national mais pas toujours sur un vote d'adhésion. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, dont le parti s'est effondré, a vu dans cette abstention "le signe d'une immense fatigue démocratique". Pour le chef de file des Républicains aux législatives, François Baroin, elle témoigne "de la persistance des fractures de la société française".

© Visactu -

Quatre députés seulement (dont deux pro-Macron) ont été élus au premier tour, contre 36 en 2012. Effet de la faible participation, il n'y aura qu'une seule triangulaire le 18 juin, dans la 1re circonscription de l'Aube, contre 34 il y a cinq ans.