Législatives : ce qu'il faut retenir du premier tour en Moselle

En attendant les résultats dans les trois circonscriptions messines, les dépouillements sont terminés dans les six autres de la Moselle. Le RN est en tête dans quatre d'entre elles, les sortants di Filippo (LR) et Rauch (Ensemble) résistent. La Nupes sera au second tour dans les 8es et 9es circo.

Un mois et demi après le second tour de l'élection présidentielle, les Mosellans se sont moins mobilisés pour ce premier tour des élections législatives, où neuf sièges de députés étaient en jeu. L'abstention dépasse les 50 % dans chacune des six circonscriptions où le dépouillement est achevé à cette heure. Dans la 6e circonscription, à Forbach, la participation n'atteint que 35,39 %. A Sarrebourg, les inscrits se sont davantage mobilisés mais seulement 46,52 % sont allés voter.

A noter qu'il n'y aura, au second tour, aucune triangulaire ni même quadrangulaire.

Le RN confirme ses bons résultats recueillis, dans le département, à la Présidentielle puisqu'il sera présent au second tour dans cinq circonscriptions. Ensemble, le mouvement rattaché à la majorité présidentielle, sera présent dans trois d'entres elle mais deux sortants, Nicole Trisse et Brahim Hammouche, sont éliminés dès le premier tour. Enfin, la NUPES se qualifie dans les 8es et 9es circonscription et Fabien di Filippo (LR) est en position confortable dans la 4e.

4e circonscription : di Filippo dans un fauteuil

Seul député non-LREM élu en 2017, Fabien di Filippo (LR) ne devraient pas rencontrer de gros soucis au second tour dans la circonscription Sarrebourg - Château Salins. Il recueille un score deux fois plus grand que celui de Michel Rambour (RN).

5e circonscription : la plus serrée. Un duel RN - LR, la sortante éliminée

A Sarreguemines, Marie-Claude Voinçon (RN), le maire de Rohrbach-lès-Bitche Vincent Seitlinger (LR) et la sortante, Nicole Trisse (Ensemble) se tiennent en cinq points. Cette dernière, députée sortante, manque le second tour pour 306 voix.

6e circonscription : le RN devant Ensemble

A Forbach, où il réussit traditionnellement de bons scores, le RN, incarné par Kévin Pfeffer, devance de plus de huit points le député ensemble sortant, Christophe Arend. C'est dans cette circonscription que la participation est la plus faible puisqu'elle atteint, à peine, 35 %.

7e circonscription : le RN largement en tête

Plus de dix points d'écart séparent Alexandre Loubet (RN) de la sortante Hélène Zannier (Ensemble). De toutes les circonscriptions où il est qualifié pour le second tour de ces législatives, le RN réalise à Saint-Avold et Boulay son plus gros écart.

8e circonscription : Jacobelli loin devant, Hammouche devancé par la NUPES

Tête de proue du Rassemblement national dans le Grand-Est, investi pour la première fois en Moselle à Thionville et dans la vallée de l'Orne, Laurent Jacobelli réalise le meilleur score d'un candidat frontiste dans le département. Il affrontera Céline Léger, la candidate de la Nupes (La France insoumise) arrivée quatre points devant Brahim Hammouche, le député sortant Ensemble.

9e circonscription : un duel Ensemble - NUPES

Ce pourrait être la seule circonscription de Moselle à reproduire les résultats nationaux en plaçant puisque le second tour verra s'affronter la députée sortante Isabelle Rauch (Ensemble) et Brigitte Vaïsse. La candidate Nupes (PS) devance le RN de 207 voix

Les résultats complets ici