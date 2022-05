Législatives : ce que l'on sait des candidatures d'union de la gauche en Berry

À un peu plus d'un mois des législatives, certains candidats déjà déclarés ont dû se retirer au profit de l'alliance des partis de gauche. France Bleu Berry fait le point sur les candidats dans les circonscriptions de l'Indre et du Cher.

L'union fait la force ! Les principales forces de gauche ont décidé de s'unir pour mener la campagne des élections législatives. Insoumis, écologistes, communistes et socialistes présenteront donc des candidats communs dans la plupart des circonscriptions sous la bannière de la NUPES (Nouvelle union populaire écologique et sociale).

Conséquence de cette décision : des candidats qui s'étaient déjà déclarés doivent se retirer au profit de cette alliance de la gauche. On fait le point sur les cinq circonscriptions du Berry.

1ère circonscription de l'Indre

La pilule est un peu dure à avaler pour le PS de l'Indre : ils n'auront pas de candidat dans le département. Pour Clément Sapin, c'est la déception. Le socialiste s'était déclaré il y a plusieurs mois et menait déjà sa campagne sur le terrain. "C'est aussi ça l'union : s'effacer personnellement, réagit le fils de Michel Sapin. Demain, il est possible de rêver d’une politique de la Nation guidée par la justice sociale, les enjeux environnementaux et la mise en place d’un nouveau souffle pour notre démocratie".

Du côté des communistes, Dominique Boué retire sa candidature. "Ce n'est pas un sacrifice, c'est un acte de rassemblement", explique-t-il sur France Bleu Berry. Europe Ecologie les Verts 36 salue "un esprit unitaire". Le parti avait choisi Amélie Dumans, qui va devoir renoncer à sa candidature au profit de l'union.

C'est donc une candidate de la France insoumise qui portera le combat de la gauche dans cette circonscription : Éloïse Gonzalez.

2ème circonscription de l'Indre

Comme dans l'autre circonscription indrienne, c'est la France insoumise qui se présente sous la bannière de la Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le chef de file du parti dans le département, Aymeric Compain, a été choisi.

Europe Écologie les Verts prévoyait de présenter Germain Lefebvre, qui est donc contraint de renoncer. Le parti socialiste avait fait savoir qu'il souhaitait investir une femme dans cette circonscription, mais n'avait pas annoncé le nom d'une candidate. Pour les communistes, Stéphanie Grelet renonce à se présenter.

1ère circonscription du Cher

C'est la seule circonscription berrichonne où il y aura un candidat socialiste. Il n'a pas encore été désigné. Conséquence de cet accord : le candidat de la France insoumise annonce qu'il renonce à se présenter. "C’est un regret parce que je connais bien ce territoire pour y vivre et y militer depuis toujours. Mais c'est ainsi, indique Yannick Bedin, le désormais ex-candidat LFI. Les logiques d’appareils et d’accord passent parfois par dessus bord l’ancrage et les expériences locaux".

2ème circonscription du Cher

Dans cette circonscription, c'est un communiste qui mènera la bataille. Nicolas Sansu, le maire de Vierzon, a été désigné par la Nouvelle union populaire écologique et sociale pour mener la bataille. "Et maintenant au combat pour rassembler largement tous nos concitoyens", a-t-il réagi dans un message sur Twitter.

L'ancien député (2012-2017) va tenter de reprendre son siège à l'Assemblée nationale, face notamment à celle qui lui a succédé : Nadia Essayan (Modem), qui vient d'être investie par la majorité présidentielle pour tenter de décrocher un nouveau mandat. L'insoumise Pascale Labarre a été contrainte de renoncer.

3ème circonscription du Cher

Dans cette circonscription, c'est la France insoumise qui présentera le candidat commun. Alienor Garcia Bosch de Morales a été investie par le parti.