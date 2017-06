Législatives : ces députés socialistes sortants qui ont été éliminés dès le premier tour

Cinq députés socialistes sortants de Seine-Maritime ont été éliminés dès le premier tour des élections législatives, ce dimanche 11 juin. Ils font face à une vague de bulletins La République En Marche et à la dynamique du Front national.

Ils sont cinq à avoir pris un coup sur la tête, ce dimanche 11 juin : cinq députés socialistes sortants de Seine-Maritime ont été éliminés dès le premier tour des élections législatives. Tous font face à une vague irrépressible de La République En Marche, largement au tête du premier tour sur le plan national.

Le plus gros coup de tonnerre vient de la 4e circonscription de Seine-Maritime, réputée bastion imprenable de la gauche. La circonscription de Laurent Fabius est acquise aux socialistes depuis des décennies. Le suppléant de Laurent Fabius, Guillaume Bachelay, siégeait à l'Assemblée nationale depuis 2012 et la nomination de Laurent Fabius au gouvernement. Cette fois-ci, il se présentait sous son nom. Mais il n'obtient que 18.95% des voix : insuffisant pour se qualifier au second tour puisque Nicolas Goury, candidat du Front National, obtient 19.25% des suffrages. C'est la candidate de La République En Marche, Sira Sylla, qui mène la danse à l'issue de ce premier tour avec 25.92%.

Une claque pour Luce Pane et Marie Le Vern

Autre surprise : l'élimination d'Estelle Grelier dans la 9e circonscription, celle de Fécamp et Bolbec. L'ex-secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales est surclassée par la candidate LREM Stéphanie Kerbarh avec 28.75% et de peu par la candidate FN Geneviève Salvisberg (17.3% des voix).

La claque est beaucoup plus importante pour Luce Pane et Marie Le Vern, respectivement députées de la 3e et de la 6e circonscription. Luce Pane n'arrive qu'en troisième position avec 14.3% des voix, loin derrière le duo de tête composé de Cyrille Grenot (LREM) qui obtient 27.16 et Hubert Wulfranc (PC) qui récolte 27.08%. De son côté, Marie Le Vern ne totalise que 9.56% des suffrages alors que le candidat de La République En Marche Philippe Dufour est largement en tête avec 26.87%, suivi par Sébastien Jumel à 22.82%.

Candidate malheureuse, Marie Le Vern a décidé de se positionner tout de suite très clairement en faveur de Philippe Dufour plutôt que de soutenir Sébastien Jumel, le maire communiste de Dieppe. "En fidélité avec mes valeurs et mes positions jusqu'à présent, je voterai pour le candidat de La République En Marche. [...] Sans états d'âme."

