Législatives : cette députée socialiste se représente, mais ne veut ni de l'étiquette PS, ni de celle d'En Marche !

Parmi les députés socialistes qui se représentent aux élections législatives des 11 et 18 juin, la plupart sont investis par leur parti. Certains sont candidats avec l'étiquette "La République En Marche". Mais une députée de Loire-Atlantique n'a souhaité être investi par aucun parti : Monique Rabin.

C'est un signe supplémentaire de la recomposition politique en cours après l'élection présidentielle. La députée Monique Rabin, élue en 2012 avec l'étiquette PS, se représente "sans étiquette". "Je me considère comme une candidate divers gauche", explique Monique Rabin, candidate à sa réélection dans la neuvième circonscription de Loire-Atlantique le 11 juin prochain.

Je suis soutenue par la totalité des militants PS de ma circonscription, et par beaucoup d'adhérents d'En Marche!

Monique Rabin explique avoir pris ses distances "avec l'appareil du Parti Socialiste depuis fin 2015 et l'épisode de la déchéance de nationalité" qu'elle dit avoir très mal vécu. "Je reste socialiste et je paie toujours mes cotisations au PS jusqu'à la fin des législatives : je verrai ensuite comment évolue le parti après le congrès prévu en octobre", explique la députée sortante de la neuvième circonscription de Loire-Atlantique. Elle a donc refusé l'investiture PS, mais se dit "soutenue par tous les militants socialistes de la circonscription sans exception".

Je sais bien que le meilleur moyen d'être réélue, c'était de céder aux propositions qui m'étaient faites d'adhérer à En Marche!

Par ailleurs, Monique Rabin affirme avoir été "contactée par En Marche!". Le mouvement d'Emmanuel Macron lui aurait proposé d'adhérer. La députée se dit "d'accord avec leurs propositions sur le renouvellement et la moralisation de la vie politique : on a besoin d'air !" Mais Monique Rabin ajoute : "je suis dubitative sur le programme, son côté très libéral, le flou sur l'environnement, sur le traité de libre-échange CETA, le projet de réforme de la taxe d'habitation..." Du coup, la candidate, qui revendique son indépendance et sa liberté, n'est investie par aucun parti, même si elle affirme que "la moitié des marcheurs de la circonscription" la soutiennent et mènent sa campagne : "je prends ce risque, effectivement le meilleur d'être élue pour moi c'était de céder aux propositions qui m'étaient faites d'adhérer à En Marche!, mais je préfère être ce que je suis au risque de perdre.", ajoute celle qui fut maire de Saint-Philbert- de- Grandlieu jusqu'en 2014.

Monique Rabin explique pourquoi elle a n'a pas voulu non plus adhéré à "En Marche!" Copier

Ironie de l'histoire : Monique Rabin a choisi comme suppléant Jean-Philippe Reverdy, adhérent d'En Marche! et élu municipal d'opposition à Saint-Brévin. Or, le candidat investi par "La République En Marche!" n'est autre que le conseiller départemental et maire de Saint-Brévin, Yannick Haury, qui avait sollicité initialement l'étiquette UDI (centre-droit) pour les élections législatives.

Les autres candidat-es des législatives dans la neuvième circonscription de Loire-Atlantique

Dans cette 9 ème circonscription de Loire-Atlantique (Pays de Retz), outre la sortante Monique Rabin, se présentent également : Claire Hugues (LR/UDI), Jean-Luc Javel (FN), Jean-Marie Cosson (France Insoumise), Annie Hervo (Lutte Ouvrière), Karol Dolu (Parti Breton), Corine Guignard (EELV), Christophe Grandet (sans étiquette), Christian Boisteau (Debout La France), Isabelle Marzin (Régionaliste), Françoise Godard (PCF), Lionel Garcia (Union Populaire Républicaine), Delphine Boulois (Hexagone - Mouvement Citoyen).