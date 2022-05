Législatives : pourquoi la 3e circonscription de Haute-Garonne va être sous les projecteurs

Ce mardi 31 mai, France Bleu Occitanie organise un débat dans la troisième circonscription de Haute-Garonne, entre 19h et 20h, avec les principales candidates. Une circonscription avec de très forts enjeux où la politique, la justice et même le rugby se mêlent. Explications.

France Bleu Occitanie continue de décrypter les enjeux des élections législatives. Ce mardi 31 mai, un débat est organisé à la Chope Balmanaise, au 40 avenue de Toulouse, en direct et en public, entre 19h et 20h, avec quatre candidates de la troisième circonscription de Haute-Garonne. Cette circonscription sera très scrutée parce qu'elle est sans doute la plus "chaude" politiquement.

La 3e circonscription de Haute-Garonne pour les législatives : des Carmes à l'est de Verfeil - Data Toulouse Métropole

Une circonscription taillée pour la droite ?

Elle inclut le sud-est de Toulouse, des Carmes à Montaudran en passant par le Château de l'Hers puis s'étend à l'est, presque jusqu'au Tarn. Elle a été redécoupée en 2010, et des villes comme Ramonville en sont sorties, ce qui fait dire notamment au politologue toulousain Jean-Michel Ducomte, "qu'elle est plutôt taillée pour la droite". Mais en 2017, c'est Corinne Vignon, la candidate En Marche, peu connue, qui s'était imposée avec 53% des voix, face à Laurence Arribagé, la 2ème adjointe au maire de Toulouse. Cette troisième circonscription est aussi celle où les anciens maires Pierre Cohen et Jean-Luc Moudenc ont été élus.

Alors aura-t-on le même duel au second tour en 2022 ? Si Stéphanie Alarcon du Rassemblement National a peu de chance de leur faire de l'ombre au vu des résultats de la Présidentielle (74% pour Emmanuel Macron et 26% pour Marine Le Pen au 2nd tour), Agathe Roby, docteure en histoire médiévale, candidate pour la Nupes, pourrait surprendre selon Jean-Michel Ducomte. "Aux municipales en 2020, Archipel Citoyen avait fait un score loin d'être négligeable dans cette circonscription", rappelle le professeur de Sciences-Po Toulouse.

Par ailleurs, il faut noter que les têtes d'affiche sont des femmes, même si les hommes suppléants (et le rugby !) ne sont pas loin : le rugbyman Maxime Médard pour Laurence Arribagé, Vincent Terrail-Novès maire de Balma et fils de Guy, l'entraineur, pour Corinne Vignon.

Une candidate mise en examen

Cette circonscription est aussi sous le feu des projecteurs car il y a une affaire judiciaire en cours. Laurence Arribagé a été mise en examen en décembre dernier, pour recel de dénonciation calomnieuse, recel de prise illégale d’intérêt, et recel de violation du secret professionnel. Elle est soupçonnée d'avoir manœuvré pour que le fisc enquête sur Corinne Vignon et ses activités d'astrologue. Sauf que le contrôle des impôts n'a rien donné, et les poursuites se sont retournées contre l'élue de droite. Laurence Arribagé a-t-elle comploté pour tenter de déstabiliser son adversaire politique, juste avant le second tour des législatives en 2017 ? C'est un juge d'instruction parisien qui est chargé du dossier. Mais pas sûr que cette affaire ait un impact sur le scrutin tant les électeurs rencontrés par France Bleu Occitanie se préoccupent plutôt du pouvoir d'achat, des transports ou des retraites.

Des habitants plutôt jeunes, actifs et aisés

Le prix de l'immobilier est aussi une préoccupation dans cette circonscription de 125.000 habitants. Des habitants plus jeunes que la moyenne nationale, plus actifs, plus riches, selon l'INSEE.

Quartier de la Côte pavée, l'un des plus cossus de Toulouse, on est à 3.500 euros le mètre carré à l'achat, 13 euros à la location (selon le site se loger.com). Laurent Maurel, directeur de l'agence Century 21 de ce quartier indique que les acheteurs tendent à être moins nombreux depuis quelques semaines, mais clairement les prix ont beaucoup augmenté en dix ans. Les profils restent cependant assez identiques : "Beaucoup de professions libérales, de médecins. Des primo-accédants achètent plutôt sur Château de l'Hers. Je ne vois pas trop de personnes extérieures, ce sont plutôt des Toulousains assez 'durs'". Certains travaillent aussi chez Airbus Defense and Space à Montaudran, ou dans des entreprises de Labège.

Quels bénéfices de la 3e ligne ?

Cette 3e circonscription de Haute-Garonne sera par ailleurs desservie par au moins quatre arrêts de la nouvelle ligne de métro prévue pour 2028 (Côte pavée, l'Ormeau, et les deux arrêts à Montaudran).

La troisième ligne de métro est prévue en 2028 à Toulouse - Toulouse Métropole

Mais que propose-t-on à ceux qui vivent à Gragnague , Flourens, Mondouzil, se demande Benoit Lanusse président du collectif "Rallumons l'étoile" qui veut un RER toulousain : " Quand on veut aller de l'est vers Labège on n'a pas de solution. On a une ville rose et une 'agglo-morose'". Aujourd'hui il y a 1,5 millions de déplacements par jour dans Toulouse faits pour 33% en voiture, dans la périphérie c'est 2,5 millions de déplacements, à 75% en voiture. Et en plus la ZFE va exclure 40% des véhicules de la grande région toulousaine. Donc il faut trouver des solutions." Mais peut-être que les habitants de l'est de cette 3e circonscription regardent plutôt vers Castres, qui sera à une trentaine de minutes de Verfeil, contre 50 minutes actuellement, via l'A69, prévue pour 2025.

Les transports ce sera un des thèmes du débat de ce mardi 31 mai, à Balma, ainsi que la parité, la pression immobilière et la situation politique nationale et locale.

Les candidats et candidates

Voilà la liste de tous les candidats dans la 3e circonscription de Haute-Garonne :

Stéphanie ALARCON Rassemblement National

Benoît CALMELS Ecologistes

Agathe ROBY La France Insoumise - Nupes

Corinne VIGNON Ensemble ! (Majorité présidentielle)

David SAFORCADA Divers gauche

Malena ADRADA Divers extrême gauche

Laurence ARRIBAGÉ Les Républicains

Olivier DE GUYENRO Divers droite

Clément SANVISENS Ecologistes

Camille DULON Reconquête !

Patrice MUR Parti radical de gauche

André Michel LIGNIER Divers gauche