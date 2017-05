Législatives : changement de candidate En Marche sur la 2ème !

C'est ce qu'on appelle un couac ! La commission d'investiture de la République en marche a désigné Géraldine Bannier (37 ans, maire de Courbeveille) à la place de Valérie Hayer qui avait pourtant été annoncée lundi soir.

Difficile de s'y retrouver sur les investitures du mouvement d'Emmanuel Macron. Après une première liste de candidats annoncée jeudi dernier, d'autres noms sont apparus lundi soir sur le site internet d'En marche. Pour la Mayenne : Béatrice Mottier sur la première circonscription et Valérie Hayer sur la deuxième. Sauf que deux jours plus tard (mercredi), le site affiche Géraldine Bayer (ci-dessous). Ce qui ne correspond à personne mais à un mix de Bannier et Hayer !

Copie d'écran du site En marche hier soir.

Ce matin, Géraldine Bannier nous confirme que c'est bien elle qui a été investie par La République en marche. Cette professeur de lettres à Laval est âgée de 37 ans. En 2014, Géraldine Bannier est élue maire de Courbeveille (ouest du département). Elle s'était aussi présentée aux dernières élections départementales sous l'étiquette MoDem. C'est d'ailleurs certainement parce qu'elle appartient au parti de François Bayrou qu'elle a été investie.

Pour Jean Arthuis, qui soutient Emmanuel Macron depuis plusieurs mois, ce changement de candidate est difficile à accepter.

Je ne comprends pas qu'un arbitrage de laCNI d'@enmarchefr , publié soit ensuite annulé par décision du Modem. Ou sont les grands principes? — Jean Arthuis (@JeanArthuis) May 17, 2017

Géraldine Bannier n'a pas encore de suppléant. Les dépôts de candidatures en Préfecture sont possibles jusqu'à demain (vendredi 19 mai).