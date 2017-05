Législatives : chez Manuel Valls, pas de candidat PS, mais... Francis Lalanne

Le parti socialiste annonce ce mardi qu'il a décidé de ne pas investir Manuel Valls, soutien d'Emmanuel Macron, mais qu'il ne présentera pas d'adversaire contre lui. En revanche, le Premier ministre croisera peut être la route de Francis Lalanne, candidat suppléant dans sa circonscription.

Au PS, on a décidé de régler le cas Valls comme chez les macronistes : coupable de s'être rangé dans les rangs de la majorité présidentielle, l'ex-Premier ministre n'aura pas l'investiture socialiste, annonce le parti ce mardi après-midi. Mais le PS a décidé de ménager son ex-leader en ne présentant pas de candidat dans sa circonscription de l'Essonne. Manuel Valls se présentera donc sans étiquette et avec deux adversaires en moins, le PS et La République En Marche.

En revanche, celui qui rêvait de l'Elysée va affronter un adversaire qui a tenté lui aussi de se présenter sans succès à la présidentielle à plusieurs reprises, mais dont la notoriété est plus limitée. Il s'agit de Jacques Borie, restaurateur d'Evry qui a choisi un nom bien connu pour l'assister en tant que suppléant : Francis Lalanne. Les deux hommes ont été investis par le collectif 100%, mouvement "écologiste et citoyen". Ce n'est pas la première aventure politique pour le chanteur de "La maison du bonheur" qui s'est déjà présenté aux élections européennes sous une étiquette écologiste. Ces deux candidats tiendront une conférence de presse jeudi à 10H30 à Courcouronnes pour détailler leur projet.