Législatives : Christophe Castaner battu dans les Alpes-de-Haute-Provence

Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, figure de la macronie et maire de Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) pendant 16 ans, a été battu ce dimanche au second tour des élections législatives dans la 2e circonscription de son département. Le patron sortant des députés LREM a recueilli 48,51% des voix. C'est le candidat de la NUPES, Léo Walter, 50 ans et militant de terrain de LFI, qui lui ravit son siège à l'Assemblée et l'emporte avec 51,49% des voix.

Député socialiste élu en 2012 dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence (et réélu en 2017 sous l'étiquette de la majorité présidentielle),Christophe Castaner, proche d'Emmanuel Macron, était candidat à un troisième mandat successif.