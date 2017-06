Législatives - cinquième circonscription du Loiret: la Droite en danger?

Dans cette dernière ligne droite avant le premier tour des Législatives, France Bleu Orléans décrypte les enjeux dans chacune des six circonscriptions du Loiret. Dans la cinquième (Fleury-Pithiviers) une triangulaire entre la Droite, le FN et En Marche est possible

Au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen a fait 28% des voix dans cette circonscription, huit points devant Emmanuel Macron, alors dans un mouchoir de poche avec François Fillon. La députée sortante Les Républicains Marianne Dubois redoute ce scénario de la triangulaire qu'elle avait évité en 2012. Il avait manqué 500 voix à Jeanne Beaulier, la candidate du Front National, pour se qualifier. Elle retente sa chance cette fois-ci. La République en Marche a investi David Simonnet, dirigeant d'entreprise. A 47 ans, il incarne l'ouverture à la société civile et le renouveau, il n'a jamais été candidat. David Simonnet qui a reçu le soutien d'élus de gauche, du centre et de la droite dont le plus marquant, celui du maire Les Républicains de Pithiviers Philippe Nolland.

La gauche part divisée, avec un candidat écologiste, une communiste et un socialiste. Difficile donc de croire au miracle sur cette terre de droite.

Les treize candidats de la cinquième circonscription du Loiret

Beaune-la-Rolande, Bellegarde, Fleury-les-Aubrais, Malesherbes, Neuville-aux-Bois, Outarville, Pithiviers, Puiseaux