Législatives : Claude de Ganay (LR) demande à son dissident UDI de retirer sa candidature

"J'en appelle immédiatement à la conscience professionnelle de Mr Riglet et de ses soutiens : je demande le retrait de cette candidature". Lorsqu'il s'agit d'évoquer son dissident UDI aux élections législatives, le député LR Claude de Ganay ne mâche pas ses mots, et ne cache pas une certaine colère. Lui qui se représente dans la 3e circonscription du Loiret part avec une sacrée épine dans le pied. Non seulement il a un dissident à droite, Jean-Luc Riglet, maire de Sully-sur-Loire, mais ce dernier est en plus soutenu par plusieurs figures politiques locales malgré un accord national passé entre les LR et les UDI.

"Il rompt un accord national"

Claude de Ganay a bien été choisi comme candidat, dès le mois d'octobre, dans le cadre de cette alliance entre Les Républicains et les centristes de l'UDI. Il dénonce donc une trahison de la part des élus UDI locaux, qui ont préféré s'aligner derrière son dissident. "Effectivement, au niveau national il est dit qu'il y a cet accord LR-UDI, et tant mieux. Ca marche pour un grand nombre de circonscriptions, sauf qu'il peut y avoir des discordances au niveau local. C'est pas le national qui va venir faire la politique locale, ça c'est non !" s'agace le président du Conseil départemental Marc Gaudet, qui choisit de soutenir Jean-Luc Riglet. Selon lui, le maire de Sully-sur-Loire aurait "la légitimité du territoire". Marc Gaudet souligne qu'il n'y a pas que dans la 3e circonscription du Loiret que cet accord national n'est pas respecté; d'après lui en France, une vingtaine de circonscriptions seraient concernées.

Une double candidature qui pourrait favoriser le Rassemblement National

En cas de maintien de la candidature de son dissident, Claude de Ganay estime que ce dernier devra porter la responsabilité d'un éventuel succès du Rassemblement National. Le parti de Marine Le Pen est arrivé en tête lors du premier tour de l'élection présidentielle dans cette troisième circonscription du Loiret. "Si Mr Gaudet [le président du Conseil départemental] et Mr Montillot [à la tête de l'UDI dans le Loiret] ne veulent pas porter la responsabilité de cette division pour faire gagner le Rassemblement National, c'est à eux de voir" conclut le député LR sortant.