L'alliance politique entre la France insoumise et Europe écologie les Verts est actée pour la prochaines élections législatives. En Alsace la répartition des circonscriptions est à peu près dessinée, mais peut évoluer si l'alliance s'élargit avec le Parti socialiste et le Parti communiste.

Législatives : comment l'alliance entre la France insoumise et les Verts se dessine en Alsace

Après de longues semaines de tractations, la France insoumise (LFI) et Europe Écologie les verts (EELV) ont trouvé un accord pour les élections législatives (12 et 19 juin prochain) lundi 2 mai. Chaque parti conservera un groupe à l'assemblée nationale, mais les candidatures dans les circonscriptions se feront sous une bannière commune. Quel parti pour quelle circonscription en Alsace ? La carte se dessine.

Trois circonscriptions pour les Verts en Alsace à date

Depuis les élections de 2017, aucun député alsacien n'est issu d'un parti de gauche. L'objectif affiché par les cadres locaux de LFI et EELV, c'est de gagner au moins trois des neufs circonscriptions dans le Bas-Rhin.

Les circonscriptions les plus "gagnables" selon eux sont les trois premières (les strasbourgeoises) mais aussi la 5 (cantons de Barr, Benfeld, Sélestat) et la 6 (Molsheim, Obernai, Schirmeck). Europe Écologie les verts devrait présenter deux candidats, dans les circonscriptions 1 et 6.

Une carte modifiable si l'alliance s'élargit

Dans le Haut-Rhin, la nouvelle alliance des partis de gauche vise surtout la 5ème circonscription, celle de Mulhouse. C'est justement dans celle-ci qu'un autre candidat Europe Ecologie les Verts devrait être intronisé. Pour le reste des circonscriptions haut-rhinoises et bas-rhinoises, la France insoumise estime qu'elle peut placer des candidats partout.

Des deux côtés, on prend toutefois beaucoup de pincettes. L'éventuel ralliement du Parti socialiste et du Parti communiste pourrait rebattre les cartes. "Les spécificités électorales locales sont bien sûr remontées à Paris, mais si une décision est prise par les dirigeants des partis dans le cadre de l'alliance, on se pliera à la décision", explique un membre des Verts en Alsace.

La liste complète de la répartition des candidats devrait être annoncée en fin de semaine. Les deux partis vont faire campagne autour de mesures communes comme la hausse du smic à 1 400 euros, la retraite à 60 ans, la planification écologique ou encore la VIe République.