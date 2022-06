Législatives : pourquoi les projections de sièges sont-elles plus favorables à la coalition Ensemble ?

La coalition macroniste Ensemble (25,75%) a devancé de peu la Nupes (25,66%) à l'issue du premier tour des législatives ce dimanche. Le suspense reste entier pour savoir si Emmanuel Macron parviendra, deux mois après sa réélection, à conserver une majorité absolue de 289 sièges sur les 577 dans l’hémicycle, lui permettant de faire voter ses réformes.

Pour autant malgré le score serré, le camp macroniste garde un énorme avantage dans les projections des sièges de députés. Les différents instituts de sondage accordent 255 à 295 sièges au parti présidentiel, quand la gauche (LFI, PCF, PS et EELV) rassemblée sous la bannière Nupes, est créditée de 150 à 210 sièges.

Les projections de siège par Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD et LCP Assemblée Nationale.

Scrutin majoritaire à deux tours

C'est premièrement le mode de scrutin qui explique ce déséquilibre. Les élections législatives françaises se déroulent au scrutin majoritaire à deux tours. Il ne permet pas de proportionnalité entre le nombre de voix obtenus par un parti/coalition et le nombre de sièges attribués dans l’hémicycle. Il y a 577 circonscriptions et donc 577 élections locales, et le député élu obtient un mandat national. Il vaut donc mieux pour un parti ou une coalition faire des scores corrects partout sur le territoire que de très bons scores concentrés sur certains circonscriptions.

Or la Nupes est désavantagée sur cet aspect notamment à cause de la concentration de son électorat dans certaines zones géographiques, expliquait fin mai sur franceinfo Bruno Jeanbart, vice-président de l'institut de sondage OpinionWay. "Pour la gauche, il y a cette question de capacité à gagner des seconds tours, mais il y a surtout le phénomène de concentration de son électorat dans certaines circonscriptions. La gauche a un électorat très concentré dans les grandes villes".

"La répartition géographique de l'électorat d'Emmanuel Macron à la présidentielle était assez homogène. Il y a peu de circonscriptions où il a fait un score très important, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, qui a parfois obtenu des scores de 40-45%. Il y a également peu de circonscriptions où le chef de l'État a fait un très mauvais score, contrairement à Marine Le Pen, qui a enregistré par endroits des scores inférieurs à 10-15%", détaillait également chez nos confrères Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos.

Les réserves de voix possibles

La coalition Ensemble pourrait aussi disposer d'une réserve de voix plus importante que la Nupes, avec l'apport d'une partie des électeurs de LR au premier tour par exemple. Pour faire basculer l'Assemblée en faveur de l'alliance de la gauche, "il faudrait que la Nupes gagne 80% de ses seconds tours" explique à l'AFP Simon Persico, spécialiste de la gauche et professeur à Sciences-Po Grenoble. Les différents camps vont donc aussi tenter de mobiliser plus d'électeurs pour faire pencher la balance : l'abstention a été record pour ce premier tour, atteignant 52,49% des inscrits, dépassant le précédent en 2017 (51,3%).

Cependant, la majorité absolue voulue par le camp macroniste est loin d'être acquise. Selon les projections les plus défavorables pour Ensemble, le camp présidentiel obtiendrait 255 sièges, devant la Nupes à 210 sièges maximum, mais sous la barre de la majorité absolue à 289 députés. "C'est un très sérieux avertissement qui est adressé à Emmanuel Macron", analysait à l'issue du premier tour Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos France.