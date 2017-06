Législatives à Concarneau-Quimperlé : Balanant a une bonne avance sur Quernez

Balanant loin devant, Quernez à la peine : c'est un peu le scénario inverse des municipales de Quimperlé en 2014. Cette fois, le maire devra faire très fort pour empêcher son conseiller municipal d'opposition de remporter le scrutin. Et au passage, un siège historiquement socialiste.

Erwan Balanant sera-t-il dimanche soir le nouveau député de la 8e circonscription du Finistère ? Il n'en a jamais été aussi prêt. Et ce serait une petite révolution parce que depuis le milieu des années 70, tous les députés élus dans cette circonscription (Louis Le Pensec puis Gilbert Le Bris) venaient du PS.

Quelle mobilisation au second tour ?

On prend donc le chemin du renouvellement, puisque le candidat En Marche, Erwan Balanant a une bonne avance sur Michael Quernez : 33% pour le candidat "En Marche", 18% pour le candidat du PS. Mais en tant qu'ancien athlète de haut niveau, Erwan Balanant ne veut pas triompher trop tôt : " On doit continuer à travailler toute la semaine, pour transformer l'essai dimanche et donner à la France la majorité dont elle a besoin pour réformer ". Avec un poil plus de participation, ce ne serait pas pour lui déplaire : " je veux que sur les prochaines échéances, l'abstention baisse dans le pays. On a une meilleure assise quand beaucoup de gens ont été voter pour un projet ".

Erwan Balanant : " on aurait une meilleure assise avec plus de votants " Copier

Faire de la pédagogie, par exemple. Ça se concrétise sur un marché, à Moëlan-sur-Mer, où le candidat macroniste est questionné par de nombreuses personnes " et pour ma retraite... et la hausse de la CSG... et les classes moyennes, on va être taxé...". A toutes ces questions, Erwan Balanant doit répondre et rassurer les électeurs qui, pour certains, doutent encore sur le bulletin qu'ils glisseront dans l'urne. D'autres sont convaincus plus... simplement, comme ce client d'un bar de Quimperlé : " Autant voter pour la majorité présidentielle, pour pas que recommencent à l'Assemblée des histoires qui servent à rien... "

"Autant voter pour la majorité présidentielle... pour pas que les histoires recommencent" Copier

Comment Michael Quernez fait-il campagne ?

Eh bien difficilement, il le reconnait lui-même. Même si son équipe municipale a su faire des aménagements pour limiter les inondations à Quimperlé. Là, il faut bien le dire, c'est un Tsunami "En Marche !" qu'il faudrait éponger. Pourtant Michaël Quernez essaye d'argumenter sur un possible trop-plein de députés En Marche : " Je souhaite que nous allions le plus loin possible. Pas pour moi, mais pour prendre date pour l'avenir".

Ne donnez pas une majorité pléthorique au Président - Michaël Quernez

"Je suis un maire heureux, tout le monde le sait. Si je suis battu, je resterai maire de cette commune avec beaucoup de bonheur. Si je suis candidat c'est pour dire un certain nombre de choses. Vraiment, faites attention, et ne donnez pas une majorité pléthorique au Président de la République, ce ne serait pas bon pour le pays ".

Michaël Quernez : " ma personne n'a pas d'importance, mais je veux dire aux français *faites attention* " Copier

Les résultats du premier tour laissent pourtant penser que Michaël Quernez a quelques réserves de voix, et même un peu plus que son concurrent En Marche. Mais rien de tout cela n'est automatique. D'autant que la France Insoumise ne donne pas de consigne de vote. Un petit détail piquant pour terminer : la liste de Michaël Quernez en 2014 aux municipales s'appelait "Quimperlé en Marche". Cette fois, celui qui semble "marcher", et même marcher vers la victoire... C'est son concurrent, Erwan Balanant.