Législatives : Damien Abad arrive en tête dans la 5e circonscription de l'Ain

Le ministre des Solidarités Damien Abad, visé par des accusations de viol, arrive en tête du premier tour dans la 5e circonscription de l'Ain, où il sera opposé le 19 juin à la candidate Nupes Florence Pisani. A l'issue du premier tour, l'ancien chef des députés Les Républicains obtient 33,38% des voix, contre 23,54% à l'économiste de LFI, et se trouve en bonne position pour conserver sa place au sein du gouvernement en obtenant un troisième mandat dans le Haut-Bugey.

En 2017, il s'était imposé haut la main sous l'étiquette LR. Peu après sa nomination au gouvernement, Damien Abad a été accusé dans Mediapart par deux femmes d'agressions sexuelles et viols en 2010 et 2011. Depuis, notamment faute d'enquête ouverte par le parquet de Paris, le gouvernement lui a maintenu son soutien et le ministre s'est fait plus discret dans les médias. Dans cette circonscription où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle avec 25,4% des voix, la candidate RN Joëlle Nambotin (19,72%) et le LR Julien Martinez (9,93%) ne sont pas parvenus à se qualifier pour le deuxième tour.