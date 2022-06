Législatives : Damien Comolli, président du TFC, affiche son soutien à la candidate LR Laurence Arribagé

Le président du TFC s'immisce dans la campagne des législatives. Damien Comolli affiche son soutien à Laurence Arribagé, candidate Les Républicains dans la 3ème circonscription de Haute-Garonne. L'adjointe aux sports à la mairie de Toulouse a publié une vidéo, mercredi, sur son compte Twitter. Trois personnalités toulousaines lui adressent quelques mots : le chef étoilé Michel Sarran, Philippe Dallard, le président du Fenix Handball et Damien Comolli, le président du TFC.

Certains concurrents dénoncent un mélange des genres

Une vidéo qui n'est pas passée inaperçue, notamment auprès des concurrents de Laurence Arribagé dans cette campagne des législatives. Corinne Vignon, la député sortante qui est en campagne pour la majorité présidentielle dans cette 3ème circonscription dénonce un mélange des genres : "En réalité, ce que fait Laurence Arribagé n'est pas mon sujet. Mais ceci dit, je trouve ces soutiens de présidents de clubs, qui sont financés par la mairie, un peu déplacés. Madame Arribagé a pris un suppléant issu du Stade Toulousain (le rugbyman Maxime Médard, ndlr). Maintenant, on a le président du TFC. _Je m'interroge du point de vue éthique_. Il devrait y avoir de la retenue lorsqu'on est financé par la mairie de Toulouse. Et ces dirigeants ne le font pas. Et je le regrette."

Patrice Mur, candidat pour le PRG dans cette 3ème circonscription, est à peu près sur la même ligne de pensée : "On peut s'interroger sur la sincérité de ce genre de témoignages, de personnes dont les clubs touchent de subventions probablement très importantes de la ville. Personnellement, si je recevais des subventions d'une mairie, je préfèrerais rester neutre : il y aurait un soupçon de conflit d'intérêt. _C'est une question d'éthique_. Mais ça veut peut-être aussi dire que Madame Arribagé ne trouve pas de soutiens dans d'autres secteurs que dans les hautes sphères du sport ou de la finance."

Les autres candidats de cette circonscription sont :

Agathe Roby (Nupes)

Benoît Calmels (Ecologistes)

David Saforcada (Bonapartiste)

Malena Adrada (Divers extrême gauche)

Olivier De Guyenro (Divers droite)

Clément Sanvisens (Ecologistes)

Camille Dulon (Reconquête !)

André Michel Lignier (Divers gauche)

Le 1er tour des législatives a lieu ce dimanche 12 juin, le second, le dimanche 19.