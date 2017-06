Législatives dans l'Hérault : la 1e circonscription

Seul député écologiste de l'Hérault, Jean-Louis Roumegas brigue un deuxième mandat dans la 1e circonscription. 13 autres candidats sont en lice.

France Bleu Hérault passe en revue les circonscriptions de l'Hérault avant les élections législatives (11 et 18 juin). Aujourd'hui, gros plan sur la 1e circonscription.

Sur la carte, elle correspond aux communes de Palavas-les-Flots, Lattes, Pérols, Villeneuve-lès-Maguelone, Lavérune, Saint-Jean-de-Vedas et une partie de Montpellier, des Près d'Arènes à Ovalie en passant par Figuerolles.

C'est une circonscription qui cumule des thèmes majeurs : la mer, le tourisme, la ville, l'urbanisme, l'environnement, l'agriculture. Elle compte un peu plus de 84.500 électeurs, soit 5.500 de plus qu'en 2012. Leur cœur balance entre la gauche et la droite avec, globalement, une petite préférence pour la droite.

Le député sortant est l'écologiste Jean-Louis Roumegas (EELV), soutenu par le PS et le PC. En 2012, il est passé de justesse : seulement 88 voix d'avance sur Christian Jeanjean, le maire UMP de Palavas-les-Flots.

Dans un mouchoir de poche

A la dernière présidentielle, 4 candidats ont fini dans un mouchoir de poche le soir du 1er tour avec des score compris entre 19 et 23%. En tête Jean-Luc Mélenchon, puis Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Fillon. Benoît Hamon très loin derrière avec moins de 6%. Pas très encourageant pour le député sortant.

A l'inverse Julien Colet espère bien capitaliser les bons résultats de la France Insoumise. Idem pour Patricia Mirallès, la protégée de Philippe Saurel, maire de Montpellier, investie par la République En Marche. Investiture que convoitait Frédéric Bort, ancien proche de Georges Frêche, et qui finalement se présente sans parti.

Joseph Francis est le candidat de l'alliance UDI-Les Républicains. Après s'être cassé les dents sur la 2e circonscription en 2012, il tente sa chance dans la 1ère. Il aura dans les pattes un dissident: Michel Moxin, soutenu notamment par les maires de Palavas-les-Flots et de Saint-Jean-de-Vedas.

Enfin, la candidate Front national, France Jamet, prend le relai de son père Alain, un des co-fondateurs du FN.

Pour se maintenir au 2e tour, un candidat devra rassembler 10.576 voix.

Comme en 2012, on recense 14 candidats pour le 1er tour. Présentés dans l'ordre du tirage au sort effectué par la préfecture de l'Hérault