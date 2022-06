Dans la 3e circonscription de l'Yonne, Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement National (35,17% des suffrages au premier tour) affronte la députée sortante, Michèle Crouzet, investie par la majorité présidentielle (21,52% au premier tour), lors du second tour de ces législatives, ce 19 juin.

Législatives dans l'Yonne : les résultats du second tour dans la 3e circonscription, Sens - Joigny

Le second tour des élections législatives a eu lieu ce dimanche 19 juin 2022.

Le second tour des élections législatives a lieu ce dimanche 19 juin 2022. Les Français et les Françaises sont appelés à élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Dans l'Yonne, trois sièges sont à pourvoir. Découvrez les résultats dans la 3e circonscription de l'Yonne, celle de Sens - Joigny et Villeneuve-sur-Yonne.

