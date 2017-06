Législatives : dans la 2ème circonscription de l'Indre, En Marche! accusé d'avoir fait de la publicité sur Facebook

Un vent de polémique souffle sur la deuxième circonscription de l'Indre. L'antenne de la République en Marche à Issoudun a publié un statut Facebook sponsorisé pour inviter les citoyens à une réunion publique de la candidate Sophie Guérin. Or, c'est interdit par le code électoral.

Quelques mots publiés sur les réseaux sociaux. Un statut classique invitant à une réunion publique de la candidate de la République En Marche, Sophie Guérin. Anodin. Ou presque. Juste en dessous du nom du groupe qui a publié le statut, "La République en Marche - Issoudun", une indication. "Sponsorisé".

Capture d'écran du statut désormais retiré sur Facebook - Capture d'écran facebook

Or, c'est interdit. En effet, un contenu sponsorisé est un statut auquel on offre une meilleure visibilité en échange d'une somme forfaitaire versée au réseau social. En clair, une forme de publicité. Et le code électoral est formel : pendant les 6 mois qui précèdent une élection, il est interdit de faire de la publicité pour un candidat ou un parti.

La candidate assure n'avoir pas été mise au courant

Jointe au téléphone, Sophie Guérin tombe des nues. Elle assure ne gérer que sa page Facebook personnelle et ne pas connaitre le groupe s'occupant de la page "La République en Marche - Issoudun" auteur de la fameuse publication sponsorisée. La page en question est gérée par 3 militants. C'est l'un d'eux qui a publié le statut et "boosté" son affichage. "Il a cliqué sur un truc qu'il ne fallait pas" assure un adhérent issoldunois. Mea culpa du groupe qui retire la publication et plaide l'erreur de débutant. Trop tard, le statut est resté affiché plusieurs heures sur les réseaux sociaux.

A droite, on parle d'une faute relevant du code électoral. L'autre qualifié pour le second tour, Nicolas Forissier, patron Les Républicains dans l'Indre estime qu'il pourrait s'agir d'un cas de recours manifeste.

Des candidats formés aux bonnes pratiques

Face aux nouveaux usages, la plupart des partis politiques - notamment LR et LREM - ont pris les devants et ont sensibilisé les candidats à la réglementation en matière de réseaux sociaux.

La Préfecture a également édité un guide de bonne conduite rappelant page 24 qu'il est interdit de procéder à de la publicité commerciale, y compris via le "référencement payant [...] proposé par un réseau social destiné à octroyer une meilleure visibilité aux contenu". Le message semble être bien passé auprès des candidats... mais pas forcément auprès de leurs équipes...