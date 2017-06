Législatives : Dans la 3° circonscription du Nord on attend toujours le doublement de la RN2

France Bleu Nord donne la parole aux habitants de la région dans le cadre de la campagne pour les législatives, quel dossier veulent-ils que leur député défende. Dans la 3e circonscription du Nord, rencontre avec des élus et entrepreneurs qui attendent toujours le doublement de la RN2.

La 3° circonscription du Nord s'étend sur plus de 80 communes entre Bavay et Fourmies, 143 000 habitants qui se sentent un peu enclavés. Dans ce bout d'Avesnois il n'y a pas d'autoroute, et le projet de doublement de la RN2 qui relie la Belgique à Paris est toujours reporté. Lancé il y a quarante ans, le projet est souvent discuté, budgété mais aussi reporté.

Si en 2011, un premier tronçon de 5.5km a permis de passer à 4 voies entre Maubeuge et Beaufort, et que le contournement d'Avesnes sur Helpe devrait commencer d'ici 2 ans, il reste encore une quinzaine de kilomètres à doubler et pour lesquels il n'y a toujours pas de financement.

Une route régulièrement congestionnée

Résultat, une route complètement engorgée car en plus d'être empruntée par les camions et les voitures, il y a beaucoup de tracteurs du fait des cultures qui longent la nationale.

Certains jours on perd 30 à 40 minutes, un tiers de notre temps pour aller à Paris, c'est pas possible de perdre autant de temps, le temps perdu c'est de l'argent aussi, Christian Cholain chef de service chez Dangotte Transports à Louvroil.

Cette route ralentit donc les transporteurs, et n'incitent pas les entreprises à venir s'installer dans l'Avesnois, ce doublement permettrait donc de relancer l'économie du secteur estime Ghislain François le maire de Bas Lieu, village de 350 habitants traversé par la RN2.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Ghislain François le maire de Bas Lieu © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Ce doublement est vital pour l'économie, mais aussi pour la sécurité, car cette route est dangereuse, très dangereuse, nous avons régulièrement des morts

Le petit maire également agriculteur qui galère aussi régulièrement sur cette route espère donc que le projet sera relancé pour que ses enfants puissent enfin profiter d'un projet dont ses parents parlaient déjà.

13 candidats dont le sortant Rémy Pauvros

Rémy Pauvros, le député socialiste sortant va devoir affronter 12 candidats dont son ancien allié, son ancien adjoint quand il était maire de Maubeuge, Christophe Di Pompéo investi par la République en Marche. A gauche toujours, Aurélien Motte, l'ancien leader de la CGT qui a mené la lutte contre la liquidation judiciaire de Sambre et Meuse qui part sous l'étiquette des Insoumis. Le FN qui a réalisé près de 54 % des voix au 2° tour de la présidentielle espère rafler la circonscription avec Sylvie Goddyn, la députée européenne de Marcq en Baroeul

Liste des candidats

Aurélien Motte, La France insoumise

Marie-Claude Rondeaux, Lutte ouvrière

Christophe Di Pompeo, la République en Marche

Nassima Aklil, UPR

Sylvie Goddyn, Front National

Marc Dehondt, Confédération pour l’homme, l’animal et la planète

Alain Poyart, UDI

Bathoche Mahious, Alliance écologiste indépendante

Franck Lesueur-Bonte, EELV

Rémi Pauvros, Parti socialiste

Patrick Viltart, Parti communiste français

Florence Hudelist, parti chrétien démocrate

Corinne Lairé, Parti de la France